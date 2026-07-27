Thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Xuân Nghị SN 1967

Ngày 23/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị (SN 1967, trú xã Tây Hồ) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 13 giờ ngày 24/01/2017, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa ông Trần Thanh Cường (SN 1980) và Đào Xuân Tường (SN 1971), cùng trú thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước (nay là xã Tây Hồ), hai bên xảy ra cãi vã, xô xát nhưng được người dân can ngăn. Sau khi về nhà, Đào Xuân Tường kể lại sự việc cho anh trai là Đào Xuân Nghị. Nghị lập tức tìm gặp ông Cường để hành hung nhưng tiếp tục bị người dân ngăn cản.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi phát hiện ông Trần Thanh Cường đang đi bộ về nhà, Đào Xuân Nghị đã chuẩn bị sẵn một bình xịt chứa nước rửa chén, bất ngờ lao đến khống chế, xịt thẳng vào mắt nạn nhân khiến ông Cường mất khả năng chống trả, sau đó liên tiếp dùng tay, chân đánh, đá vào người cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Ông Trần Ngọc Linh (SN 1983, trú thôn Kỳ Phú) kịp thời can ngăn và đưa ông Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau đó chuyển ra Bệnh viện Mắt Đà Nẵng điều trị.

Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 31%. Ngày 31/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phú Ninh (cũ) đã khởi tố vụ án về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do Đào Xuân Nghị bỏ trốn nên vụ án bị tạm đình chỉ điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP về giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, Phòng CSHS đã rà soát hồ sơ, đánh giá lại chứng cứ và tham mưu phục hồi điều tra vụ án vào ngày 30/3/2026.

Ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ban hành quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị; các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn. Ngay sau đó, Phòng CSHS triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau gần 10 năm kiên trì truy xét, đến ngày 23/7/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS đã xác định Đào Xuân Nghị đang có mặt tại địa phương. Ngay lập tức, Phòng CSHS phối hợp Công an xã Tây Hồ nhanh chóng bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Đào Xuân Nghị buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao gây thương tích cho ông Trần Thanh Cường rồi bỏ trốn trong nhiều năm để né tránh sự xử lý của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.