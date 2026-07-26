Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt tạm giam Nguyễn Tùng Lâm SN 1989 và 20 người khác

| | Xã hội

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng hơn 650 triệu đồng.

Ngày 24/7, Bộ Công an thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được thông tin tại khu đất trống đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đông Kinh đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc là Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1989, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng tham gia đánh bạc, ngoài các đối tượng là người Lạng Sơn còn có các đối tượng ở các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội.

Bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng trên 650 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 21 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông tin liên quan đến giấy phép lái xe, người dân cả nước lưu ý

Công an thông tin liên quan đến giấy phép lái xe, người dân cả nước lưu ý Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại 21 tỷ đồng và 300.000 USD

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại 21 tỷ đồng và 300.000 USD

14:15 , 26/07/2026
Thi hành lệnh khám xét, khởi tố chủ phòng khám nha khoa Hoàng Trọng Nguyên SN 1988

Thi hành lệnh khám xét, khởi tố chủ phòng khám nha khoa Hoàng Trọng Nguyên SN 1988

13:43 , 26/07/2026
Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

13:32 , 26/07/2026
Công an kiểm tra một cơ sở lưu trú lúc 14 giờ 50 phút: Bắt khẩn cấp nữ môi giới

Công an kiểm tra một cơ sở lưu trú lúc 14 giờ 50 phút: Bắt khẩn cấp nữ môi giới

11:59 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên