Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin đồn xe CSGT gặp nạn, 2 cán bộ mất tích gây xôn xao mạng xã hội: Công an khẳng định là bịa đặt

| | Xã hội

Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ CSGT gặp tai nạn khiến 2 cán bộ mất tích là hoàn toàn bịa đặt, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ tin chưa được kiểm chứng.

Sáng 27/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin với nội dung cho rằng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, khiến 2 cán bộ mất tích.

Thông tin này đang được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khẳng định, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không đúng với tình hình thực tế.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự và tâm lý của Nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không tin, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nổi bật

Bảo hiểm Xã hội có thông báo quan trọng tới người dân

Bảo hiểm Xã hội có thông báo quan trọng tới người dân Nổi bật

Tàu Bắc - Nam dừng khẩn cấp cứu hành khách

Tàu Bắc - Nam dừng khẩn cấp cứu hành khách

14:41 , 27/07/2026
Thông tin quan trọng về đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết để tránh bị phạt

Thông tin quan trọng về đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết để tránh bị phạt

14:17 , 27/07/2026
Video tai nạn xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 ở Hà Nội gây chú ý

Video tai nạn xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 ở Hà Nội gây chú ý

14:01 , 27/07/2026
Công an cảnh báo chiêu trò mại dâm trá hình trên Facebook, Zalo, Telegram: Tuyệt đối không bấm vào những quảng cáo này

Công an cảnh báo chiêu trò mại dâm trá hình trên Facebook, Zalo, Telegram: Tuyệt đối không bấm vào những quảng cáo này

13:40 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên