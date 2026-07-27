Công an cảnh báo chiêu trò mại dâm trá hình trên Facebook, Zalo, Telegram: Tuyệt đối không bấm vào những quảng cáo này

Hoạt động mại dâm và tổ chức mại dâm thời gian gần đây đang có xu hướng dịch chuyển mạnh từ hình thức hoạt động trực tiếp sang không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, phát hiện và xử lý của lực lượng chức năng.

Theo cảnh báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thường lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, TikTok cùng nhiều hội nhóm kín để đăng tải các nội dung mang tính gợi dục hoặc quảng cáo trá hình dưới danh nghĩa "dịch vụ thư giãn", "massage tại nhà", "booking người mẫu", "hẹn hò có hỗ trợ tài chính"... nhằm thu hút, dụ dỗ người có nhu cầu. Sau khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chuyển sang trao đổi qua tin nhắn riêng, sử dụng tài khoản ảo, sim rác và thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Không chỉ hoạt động trên môi trường mạng, nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như massage, karaoke, spa, cắt tóc gội đầu, homestay hay căn hộ cho thuê ngắn ngày cũng có nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức hoạt động mại dâm trá hình. Các đối tượng thường núp bóng hoạt động kinh doanh hợp pháp, môi giới khách thông qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, trong khi việc thỏa thuận giá cả, địa điểm chủ yếu được thực hiện trên không gian mạng trước khi gặp trực tiếp.

Đáng chú ý, thời gian gần đây còn xuất hiện thủ đoạn tuyển cộng tác viên livestream, mẫu ảnh hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng online với lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao". Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng từng bước lôi kéo, thậm chí ép buộc nạn nhân tham gia hoạt động mại dâm. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, lao động tự do và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo cơ quan Công an, hoạt động mại dâm còn tiềm ẩn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, phát tán hình ảnh nhạy cảm để tống tiền và khống chế nạn nhân.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, địa phương có thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ với lượng lớn khách du lịch và người lao động đến cư trú, làm việc, nguy cơ các đối tượng lợi dụng địa bàn để tổ chức mại dâm, mại dâm trá hình là hiện hữu nếu không được quản lý chặt chẽ.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội đăng tải nội dung gợi dục, quảng cáo dịch vụ trá hình hoặc môi giới mại dâm; không tham gia, chia sẻ các hội nhóm có dấu hiệu môi giới mại dâm, phát tán nội dung đồi trụy; đồng thời thận trọng với các lời mời "việc nhẹ, lương cao", tuyển cộng tác viên online, mẫu ảnh hoặc livestream không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Công an cũng đề nghị các chủ cơ sở karaoke, massage, spa, lưu trú chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để cơ sở bị lợi dụng làm nơi tổ chức hoạt động mại dâm. Gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong quá trình sử dụng mạng xã hội, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc cơ sở có dấu hiệu tổ chức, môi giới mại dâm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh qua số điện thoại 0692.808.133 để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội an toàn, tích cực tố giác tội phạm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, du lịch văn minh, an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.