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Công an đề nghị 269 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các chủ phương tiện trong danh sách chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Công an một số tỉnh vừa công bố danh sách phạt nguội tuần qua trên địa bàn. Theo đó, trong thời gian từ ngày 11/7/2026 đến ngày 17/7/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 310 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, lỗi vi phạm vạch kẻ đường chiếm nhiều nhất với 160 trường hợp. Ngày 24/7, ‎Phòng sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang đã có thông báo các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Danh sách được ghi nhận từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, với 74 trường hợp người điều khiển xe mô tô, ô tô vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cao Bằng trong thời gian từ ngày 15/7 - 21/7, thông qua hệ thống camera phát hiện 65 lượt phương tiện vi phạm giao thông và bị phạt nguội.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là điều khiển ôtô, mô tô, xe máy điện chạy quá tốc độ quy định và vượt đèn đỏ.

Những vi phạm này được ghi nhận tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp và khu vực ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn.

Trong tổng số 65 trường hợp vi phạm, có 60 lượt mô tô, xe máy điện và ôtô mang biển kiểm soát của Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng...

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Chú thích ảnh

Công an các tỉnh đề nghị người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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