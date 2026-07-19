Công an đề nghị 828 chủ phương tiện có biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

08/06/2026 09:18:20 Ô tô con 30K-368.72 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08/06/2026 07:52:53 Xe khách 36A-218.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08/06/2026 14:55:15 Ô tô con 36A-531.81 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08/06/2026 08:07:04 Ô tô con 36A-642.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

08/06/2026 17:04:56 Ô tô con 36A-828.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

08/06/2026 15:59:24 Ô tô con 36B-306.44 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

08/06/2026 03:40:36 Ô tô con 36H-097.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

08/06/2026 08:22:56 Ô tô con 36H-160.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

08/06/2026 17:02:46 Ô tô con 36K-656.80 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

10 08/06/2026 12:01:17 Ô tô con 92C-226.14 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

11 09/06/2026 08:53:34 Ô tô con 36A-097.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

12 09/06/2026 06:54:36 Ô tô con 36A-257.84 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

13 09/06/2026 18:09:06 Ô tô con 36A-319.96 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

14 09/06/2026 14:25:49 Ô tô con 36A-416.34 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

15 09/06/2026 16:39:01 Ô tô con 36A-421.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

16 09/06/2026 08:41:26 Ô tô con 36A-671.15 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

17 09/06/2026 10:25:21 Ô tô con 36B-046.73 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 09/06/2026 17:02:18 Ô tô con 36B-370.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

19 09/06/2026 08:47:18 Ô tô con 36C-115.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

20 09/06/2026 18:02:22 Ô tô con 36F-008.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

21 09/06/2026 16:31:34 Ô tô con 36K-096.18 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

22 10/06/2026 10:42:01 Ô tô con 30E-880.05 Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 10/06/2026 07:22:00 Ô tô con 36A-034.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

24 10/06/2026 08:20:10 Ô tô con 36A-039.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25 10/06/2026 11:26:54 Ô tô con 36A-321.78 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26 10/06/2026 12:29:12 Ô tô con 36A-413.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

27 10/06/2026 15:29:46 Ô tô con 36A-413.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28 10/06/2026 10:31:59 Ô tô con 36C-000.71 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29 10/06/2026 10:31:59 Ô tô con 30B-136.36 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 10/06/2026 16:33:44 Ô tô con 36C-247.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31 10/06/2026 11:09:54 Ô tô con 36K-974.78 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 11/06/2026 14:34:25 Ô tô con 36A-034.10 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33 11/06/2026 10:18:08 Ô tô con 36A-165.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

34 11/06/2026 17:08:23 Ô tô con 36A-263.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

35 11/06/2026 10:03:38 Ô tô con 36A-413.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36 11/06/2026 14:07:57 Ô tô con 36A-509.37 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37 11/06/2026 17:00:00 Ô tô con 36A-693.03 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38 11/06/2026 13:21:29 Ô tô con 36A-865.34 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

39 11/06/2026 08:08:05 Ô tô con 36C-347.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40 11/06/2026 09:05:03 Ô tô con 36K-220.75 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 11/06/2026 11:15:46 Ô tô con 92C-226.14 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

42 12/06/2026 09:02:01 Ô tô con 29E-673.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

43 12/06/2026 09:16:54 Ô tô con 30G-709.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

44 12/06/2026 13:59:10 Ô tô con 30K-132.35 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

45 12/06/2026 14:53:30 Xe khách 36B-047.39 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

46 12/06/2026 17:34:58 Ô tô con 36C-057.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

47 13/06/2026 12:34:36 Ô tô con 30K-325.26 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 13/06/2026 11:48:49 Ô tô con 30M-358.85 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 13/06/2026 17:09:04 Xe khách 36A-020.66 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

50 13/06/2026 10:17:46 Ô tô con 36A-198.79 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 13/06/2026 14:29:56 Ô tô con 36A-408.55 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 13/06/2026 11:40:19 Ô tô con 36A-650.99 Ngã tư ĐL Hùng Vương-Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53 13/06/2026 16:37:02 Ô tô con 36K-173.09 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54 13/06/2026 14:45:02 Ô tô con 36K-869.46 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

55 14/06/2026 15:21:57 Ô tô con 15A-468.26 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

56 14/06/2026 07:57:23 Ô tô con 29K-184.51 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57 14/06/2026 12:56:55 Ô tô con 36A-126.39 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 14/06/2026 14:44:52 Ô tô con 36A-976.02 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

59 14/06/2026 12:17:10 Ô tô con 36H-072.63 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều đường trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

60 14/06/2026 17:00:05 Xe khách 36K-066.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

61 14/06/2026 16:44:52 Ô tô con 36K-173.20 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62 14/06/2026 13:06:15 Ô tô con 36K-410.92 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63 15/06/2026 16:52:26 Ô tô con 30C-226.79 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

64 15/06/2026 03:38:47 Ô tô con 36A-070.48 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

65 15/06/2026 12:47:57 Ô tô con 36A-147.96 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66 15/06/2026 16:46:10 Ô tô con 36A-226.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

67 15/06/2026 16:14:06 Ô tô con 36A-252.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

68 15/06/2026 16:17:21 Ô tô con 36A-413.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

69 15/06/2026 09:19:28 Ô tô con 36A-864.61 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 15/06/2026 15:32:16 Ô tô con 36A-871.50 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

71 15/06/2026 01:17:40 Ô tô con 37H-183.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

72 16/06/2026 16:27:30 Ô tô con 30A-667.38 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

73 16/06/2026 09:46:53 Ô tô con 30L-154.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

74 16/06/2026 10:08:59 Ô tô con 30L-410.82 Ngã ba Thanh Chương - Lê Lai, Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75 16/06/2026 15:35:54 Ô tô con 34A-733.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

76 16/06/2026 15:51:08 Ô tô con 36A-655.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

77 16/06/2026 16:02:35 Ô tô con 36A-903.45 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

78 16/06/2026 16:58:01 Ô tô con 36A-966.07 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

79 16/06/2026 08:34:13 Xe khách 36B-025.25 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

80 16/06/2026 13:11:52 Ô tô con 36K-010.00 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 17/06/2026 14:33:38 Ô tô con 36A-568.17 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 17/06/2026 11:18:24 Ô tô con 36A-660.21 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 17/06/2026 15:21:30 Ô tô con 36A-725.81 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 17/06/2026 15:21:30 Ô tô con 36A-747.45 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 17/06/2026 14:11:14 Ô tô con 36A-782.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

86 17/06/2026 13:55:03 Xe khách 36H-219.32 Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 18/06/2026 16:34:16 Ô tô con 14C-187.16 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88 18/06/2026 15:59:41 Ô tô con 29F-054.27 Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 18/06/2026 10:20:11 Ô tô con 30A-213.20 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 18/06/2026 10:20:11 Ô tô con 36A-370.06 Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 18/06/2026 16:53:49 Ô tô con 35A-536.82 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 18/06/2026 06:33:19 Ô tô con 35C-148.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 18/06/2026 08:25:48 Ô tô con 36A-212.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

94 18/06/2026 17:14:15 Ô tô con 36A-277.78 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

95 18/06/2026 13:33:33 Ô tô con 36A-305.55 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

96 18/06/2026 12:46:10 Ô tô con 36A-478.25 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

97 18/06/2026 11:33:20 Ô tô con 36A-783.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

98 18/06/2026 06:01:43 Ô tô con 36A-905.78 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

99 18/06/2026 12:46:12 Ô tô con 36A-911.05 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 18/06/2026 16:52:45 Ô tô con 36D-005.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

101 18/06/2026 09:48:19 Ô tô con 36H-104.30 Ngã tư Võ Nguyên Giáp-Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 18/06/2026 17:18:46 Ô tô con 36K-602.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

103 18/06/2026 12:13:43 Ô tô con 36K-851.82 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

104 19/06/2026 00:32:49 Ô tô con 30A-888.89 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

105 19/06/2026 14:48:14 Ô tô con 36A-307.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

106 19/06/2026 17:19:44 Ô tô con 36A-475.38 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

107 19/06/2026 06:34:58 Ô tô con 36A-708.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

108 19/06/2026 22:38:49 Ô tô con 36A-734.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

109 19/06/2026 08:02:58 Ô tô con 36A-795.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

110 19/06/2026 19:10:49 Ô tô con 36A-968.80 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111 19/06/2026 16:38:06 Ô tô con 36B-371.96 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

112 19/06/2026 14:53:07 Ô tô con 36C-474.26 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

113 19/06/2026 20:30:44 Ô tô con 36H-078.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

114 19/06/2026 15:46:21 Ô tô con 36H-085.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

115 19/06/2026 17:30:34 Ô tô con 36K-310.20 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

116 19/06/2026 18:16:31 Ô tô con 49A-078.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

117 19/06/2026 15:16:55 Ô tô con 86A-271.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

118 20/06/2026 17:31:17 Ô tô con 15A-058.27 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

119 20/06/2026 16:23:10 Ô tô con 29H-874.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

120 20/06/2026 12:35:46 Ô tô con 30A-065.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

121 20/06/2026 14:57:09 Ô tô con 36A-062.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

122 20/06/2026 22:50:51 Ô tô con 36A-431.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

123 20/06/2026 17:41:56 Ô tô con 36A-481.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

124 20/06/2026 18:12:35 Ô tô con 36A-507.06 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

125 20/06/2026 16:55:04 Ô tô con 36A-865.03 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

126 20/06/2026 08:12:06 Ô tô con 36A-869.52 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

127 20/06/2026 16:51:14 Ô tô con 36A-931.90 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 20/06/2026 16:38:51 Ô tô con 36C-335.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

129 20/06/2026 08:55:03 Ô tô con 36C-364.57 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 20/06/2026 06:54:53 Ô tô con 36C-417.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

131 20/06/2026 08:09:45 Ô tô con 36CD-000.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

132 20/06/2026 12:04:21 Ô tô con 36E-007.99 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 20/06/2026 17:35:54 Ô tô con 36H-236.95 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 20/06/2026 12:49:02 Ô tô con 36K-029.67 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 20/06/2026 13:48:40 Ô tô con 36K-055.93 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 12/06/2026 12:33:49 Mô tô(Xe máy) 36B8-916.60 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 12/06/2026 12:49:16 Mô tô(Xe máy) 36AC-782.07 Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138 12/06/2026 13:55:07 Mô tô(Xe máy) 36C2-244.07 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

139 16/06/2026 22:17:58 Mô tô(Xe máy) 36B6-594.31 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

140 16/06/2026 23:14:37 Mô tô(Xe máy) 36MĐ1-685.60 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

141 17/06/2026 14:11:14 Mô tô(Xe máy) 36B2-447.55 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142 17/06/2026 14:11:14 Mô tô(Xe máy) 36AB-001.38 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 20/06/2026 09:56:39 Mô tô(Xe máy) 36AC-508.39 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

144 20/06/2026 12:23:07 Mô tô(Xe máy) 36B2-554.26 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 20/06/2026 16:30:34 Mô tô(Xe máy) 36AC-942.57 Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

146 20/06/2026 16:38:13 Mô tô(Xe máy) 36F7-6326 Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 20/06/2026 17:11:33 Mô tô(Xe máy) 36U1-9727 Ngã tư Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

148 20/06/2026 17:43:30 Mô tô(Xe máy) 36AD-222.70 Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

149 20/06/2026 17:50:22 Mô tô(Xe máy) 36AD-744.08 Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150 20/06/2026 17:50:56 Mô tô(Xe máy) 36AK-034.01 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

151 20/06/2026 17:54:36 Mô tô(Xe máy) 36B2-076.85 Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

152 20/06/2026 17:57:08 Mô tô(Xe máy) 36B2-158.72 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

153 20/06/2026 18:23:59 Mô tô(Xe máy) 36B2-270.39 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông