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556 chủ ô tô, xe máy có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý phạt nguội theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh vừa ra thông báo phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 27/6/2026 đến ngày 03/7/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 331 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 174 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường, 82 trường hợp vượt đèn đỏ, 57 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

Từ ngày 06/7/2026 đến ngày 12/7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 225 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, nhiều nhất là 210 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

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Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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