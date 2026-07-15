Hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNeID khi có người ở lại nhà qua đêm
Việc thông báo người lưu trú qua đêm có thể thực hiện trên ứng dụng VNeID, người dân không cần ra cơ quan công an mà vẫn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
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Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, người dân phải thông báo khi có người đến nhà lưu trú trước 23 giờ trong ngày bắt đầu lưu trú; nếu đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ sáng hôm sau. Thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày và có thể khai báo qua điện thoại, email, Cổng Dịch vụ công, VNeID hoặc các nền tảng trực tuyến khác, không bắt buộc đến trực tiếp cơ quan công an.
Quy định nhằm cập nhật chính xác thông tin cư trú phục vụ quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo cơ quan chức năng, thủ tục được thực hiện đơn giản, miễn phí và chủ yếu bằng phương thức điện tử nên không gây phiền hà cho người dân.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP cũng quy định chế tài đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú. Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị nhắc nhở bằng hình thức cảnh cáo hoặc bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch hay khu lưu trú trong khu công nghiệp, mức xử phạt sẽ tăng theo số lượng người chưa được khai báo. Cụ thể, vi phạm liên quan đến 1-3 người bị phạt 2-4 triệu đồng; từ 4-8 người bị phạt 4-8 triệu đồng; còn từ 9 người trở lên có thể bị xử phạt từ 8-12 triệu đồng.
Hướng dẫn thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID tại nhà
Việc thông báo lưu trú ở ứng dụng VNeID (cài trên điện thoại thông minh, máy tính bảng) là phương thức đơn giản và nhanh chóng nhất để chủ nhà có thể tiến hành mà không cần đến cơ quan công an. Các bước thực hiện cụ thể như dưới đây:
Lưu ý, khi người đến lưu trú tự thực hiện khai báo trên ứng dụng VNeID, chỉ cần chọn mục “Người thông báo là người lưu trú”, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân từ tài khoản định danh điện tử để điền vào biểu mẫu, giúp người dùng không phải nhập lại thủ công.
Trong trường hợp chủ cơ sở lưu trú hoặc chủ hộ thực hiện thông báo thay, cần nhập đầy đủ các thông tin của người lưu trú, lựa chọn lý do lưu trú và khoảng thời gian lưu trú trước khi xác nhận lưu thông tin. Cần điền chính xác thời điểm bắt đầu lưu trú, bao gồm cả giờ, phút, ngày và tháng để bảo đảm thông tin hợp lệ theo quy định.
Khi hoàn tất việc thông báo số lượng người lưu trú qua đêm, hãy nhấn nút “Tiếp tục” và đánh dấu vào ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” rồi “Gửi yêu cầu”.
VTC News