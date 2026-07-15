Công an có cảnh báo quan trọng đến người dùng YouTube

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, các chuyên gia an toàn thông tin vừa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ các tiện ích mở rộng (Extension) được quảng cáo là giúp chặn quảng cáo trên YouTube. Đáng chú ý nhất là một số tiện ích núp bóng dưới tên gọi "Adblock for YouTube" đang bị kẻ gian lợi dụng để chèn mã độc. Thay vì mang lại trải nghiệm xem video mượt mà, những tiện ích giả mạo này lại âm thầm thực hiện hàng loạt hành vi xâm phạm an toàn dữ liệu nghiêm trọng.

Khi vô tình cài đặt, người dùng phải đối mặt với nguy cơ bị thu thập trái phép toàn bộ lịch sử duyệt web, cookie và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Không dừng lại ở đó, kẻ xấu còn có thể theo dõi mọi hoạt động trực tuyến, chèn mã JavaScript độc hại vào các trang web đang truy cập và tự động chuyển hướng trình duyệt sang các website lừa đảo. Hậu quả nặng nề nhất là người dùng có thể bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, email cá nhân và đặc biệt là tài khoản ngân hàng.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Để bảo vệ bản thân, người dùng cần lập tức kiểm tra trình duyệt nếu nhận thấy thiết bị hoạt động chậm chạp một cách bất thường ngay sau khi cài đặt một tiện ích mới. Một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng khác là khi tiện ích đòi hỏi quá nhiều quyền truy cập không hề liên quan đến tính năng chặn quảng cáo.

Bên cạnh đó, trình duyệt bị nhiễm mã độc thường xuất hiện liên tục các cửa sổ quảng cáo lạ, tự động mở những tab mới ngoài ý muốn, hoặc trang chủ và công cụ tìm kiếm mặc định đột nhiên bị thay đổi. Nếu phần mềm diệt virus trên máy tính của bạn liên tục phát tín hiệu cảnh báo về một tiện ích nào đó, rất có thể thiết bị đã bị xâm nhập.

Dù trên Chrome Web Store hiện đã cung cấp các bản cập nhật mới, việc chủ động phòng vệ vẫn là yếu tố tiên quyết trên không gian mạng đầy rủi ro. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng cần rà soát lại ngay danh sách tiện ích đang dùng và thẳng tay gỡ bỏ những ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng. Người dùng chỉ nên tải tiện ích từ cửa hàng chính thức của trình duyệt, ưu tiên chọn lọc những nhà phát triển uy tín có lượng người dùng lớn và đánh giá tích cực từ cộng đồng.

Song song đó, việc thường xuyên cập nhật trình duyệt cùng hệ điều hành lên phiên bản mới nhất, kết hợp sử dụng phần mềm bảo mật để quét thiết bị định kỳ sẽ tạo ra một lớp lá chắn vững chắc. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào về việc rò rỉ thông tin, bạn cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu của các tài khoản quan trọng và kích hoạt ngay tính năng xác thực đa yếu tố (MFA/2FA). Sự cảnh giác và thói quen kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cài đặt bất cứ thứ gì chính là chìa khóa quan trọng nhất để không trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai