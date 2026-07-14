Người phụ nữ đến Agribank chuyển 16 triệu đồng sau khi nói chuyện với giám đốc công ty hải sản, nhân viên ngân hàng lập tức trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an xã An Hòa và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh An Lão vừa kịp thời phát hiện và phối hợp ngăn chặn thành công vụ việc một khách hàng bị đối tượng lừa đảo chuyển 16 triệu đồng để nhận quà từ người lạ qua mạng xã hội Facebook.

Theo đó, sáng 09/7/2026, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền từ một khách hàng, giao dịch viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và nghi ngờ khách hàng đang bị lừa đảo.

Hình ảnh: Nhiều tin nhắn được các đối tượng gửi đến bà Đ.T.X

Ngay sau đó, lãnh đạo Ngân hàng và nhân viên giao dịch đã cảnh báo, giải thích và thuyết phục khách hàng dừng thực hiện thao tác; đồng thời, chủ động trao đổi, thông báo cho Công an xã An Hòa để phối hợp xác minh.

Qua quá trình làm việc, lực lượng Công an xã xác định, vào đầu tháng 7/2026, bà Đ.T.X (SN 1975, trú thôn 4, xã An Vinh) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản Facebook “Chi Kim Chi”, tự giới thiệu là Chi Kim, đến từ xã Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, hiện đang là Giám đốc Công ty hải sản ở Úc.

Ban đầu, đối tượng chủ động kết bạn, thường xuyên nhắn tin hỏi han sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, công việc hằng ngày và thể hiện tình cảm với bà Đ.T.X nhằm tạo dựng lòng tin. Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi quà có giá trị lớn từ Úc về Việt Nam cho bà Đ.T.X (gồm: 01 chai nước hoa, 01 bộ áo dài, 01 dây chuyền vàng, 01 bộ trang sức, 01 điện thoại iPhone, 01 đồng hồ, 01 bó hoa, 100.000 đôla Mỹ) và gửi hình ảnh bưu kiện nhằm tạo sự tin tưởng; đồng thời, đề nghị bà Đ.T.X chấp nhận lời mời kết bạn qua mạng xã hội Facebook của Công ty vận chuyển quốc tế (Logistic Delivery) và thực hiện theo hướng dẫn để được nhận quà.

Đến sáng 09/7/2026, đối tượng giả danh nhân viên Công ty vận chuyển nhắn tin thông báo bưu kiện đã đến phái đoàn ngoại giao tại sân bay Nội Bài và đề nghị bà Đ.T.X phải thanh toán số tiền 16 triệu đồng (tiền phí thông quan) để được nhận quà.

Cùng lúc, tài khoản Facebook liên tục nhắn tin thúc giục, tạo áp lực tâm lý để chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi được Công an xã tuyên truyền, vận động, giải thích, bà Đ.T.X đã nhận thức được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo, dừng ngay việc liên lạc và không chuyển số tiền 16 triệu đồng theo yêu cầu.

Qua vụ việc trên, Công an xã An Hòa khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước hoạt động lừa đảo tình cảm, hứa hẹn tặng quà giá trị cao của các đối tượng. Theo đó, nhóm người bị tội phạm nhắm đến là người độc thân hoặc không hạnh phúc trong hôn nhân.

Dấu hiệu nhận biết: Đối tượng xây dựng tài khoản mạng xã hội ảo với hình thức hào nhoáng, bóng bẩy, chủ động kết bạn hoặc tìm kiếm cách làm quen qua mạng, giới thiệu đang sinh sống, công tác ở nước ngoài. Sau khi trò chuyện một thời gian, đối tượng hứa hẹn gửi quà đắt tiền về Việt Nam cho nạn nhân.

Bà Đ.T. X tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Lão

Đối tượng giả danh nhân viên hải quan hoặc đơn vị giao hàng yêu cầu đóng các loại phí như: Thuế, tiền vận chuyển, kiểm tra hàng… hoặc nộp tiền bảo đảm hàng giá trị cao.

Do vậy, người dân cần cẩn trọng khi kết bạn qua mạng, không đặt niềm tin vào các mối quan hệ chưa gặp mặt trực tiếp hoặc chưa nắm rõ thông tin cá nhân của đối phương; tuyệt đối không chuyển bất kỳ loại thuế, phí nào để nhận quà; khi phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, ngừng liên lạc và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự phối hợp nhanh chóng của Công an xã An Hòa đã góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của người dân, đồng thời tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.