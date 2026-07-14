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Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo nắng nóng diện rộng ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất trên 36°C, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Tin nắng nóng diện rộng ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/7, Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 16/7. Từ 17/7, nắng nóng ở khu vực này dịu dần.

Miền Bắc nắng nóng diện rộng, cao nhất trên 36°C. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, ngày và đêm 14/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 14/7, Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội nhiều ngày có mưa, nhiệt độ cao nhất ở mức 35°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 15/7, khu vực này có mây, trời mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì mức 35°C nên thời tiết vẫn oi nóng. Nhiệt độ thấp nhất 28°C.

Ngày 16/7, Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng, thấp nhất 28°C.

Trong 2 ngày 17-18/7, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tăng trở lại mức 35°C, trời có mây kèm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động 28-29°C.

Ngày 19/7, khu vực này duy trì hình thái mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 33°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C. Mưa rào và dông tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày 20/7, nhiệt độ trong ngày xu hướng giảm về ngưỡng 26-31°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-27°C.

Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

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