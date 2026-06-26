Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ nơi nào lên tới 42,2 độ C?

| | Xã hội

Nắng nóng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25-6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Như Xuân (Thanh Hóa) 41,7 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) là nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước, tới 42,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,6 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 40,5 độ C … độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ nơi nào lên tới 42,2 độ C? - Ảnh 1.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ảnh minh họa

Trong 2 ngày hôm nay 26-7 và ngày mai 27-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo P.Dương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EVN thông báo quan trọng về lịch cắt điện ngày mai - 26/6

EVN thông báo quan trọng về lịch cắt điện ngày mai - 26/6 Nổi bật

Thay đổi quan trọng trên VNeID người dân cần lưu ý

Thay đổi quan trọng trên VNeID người dân cần lưu ý Nổi bật

Bắt tạm giam môi giới bất động sản Nguyễn Thị Yến 45 tuổi

Bắt tạm giam môi giới bất động sản Nguyễn Thị Yến 45 tuổi

06:52 , 26/06/2026
Ba đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư xã ở Tuyên Quang bị kỷ luật

Ba đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư xã ở Tuyên Quang bị kỷ luật

21:30 , 25/06/2026
Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng gay gắt

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng gay gắt

20:59 , 25/06/2026
Lệnh bắt tạm giam Hoàng Thanh Huyền 29 tuổi

Lệnh bắt tạm giam Hoàng Thanh Huyền 29 tuổi

20:46 , 25/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên