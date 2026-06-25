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Ba đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư xã ở Tuyên Quang bị kỷ luật

| | Xã hội

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, vi phạm của Bí thư, Phó Bí thư xã Kiên Thiết và Yên Thành làm giảm uy tín cá nhân, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Ngày 25/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang phát đi thông cáo về Kỳ họp thứ 9, diễn ra ngày 23/6, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định các ông, bà: Chẳng Thị Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thành; Phùng Quang Bình, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết; Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết đã có vi phạm quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, những vi phạm trên đã làm giảm uy tín cá nhân, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông, bà: Chẳng Thị Liên, Phùng Quang Bình và Lê Hồng Việt.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với một đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của 4 đảng viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên (trước khi sáp nhập) và Dự án Thủy điện Sông Lô 5 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung một số cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác.


Theo Phú Nguyễn

Tiền Phong

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