Công an điều tra tổng số tiền giao dịch 45 tỷ đồng: 5 người đàn ông bị bắt giữ

Ngày 14/7, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, làm rõ hành vi của nhiều đối tượng tham gia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch cá cược đặc biệt lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội.

Một số đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thường xuyên truy cập vào các website cá cược như bong88.com, agbong88.com...

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Trần Minh, sinh 1993, trú tại thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Lộc, thành phố Huế.

Minh sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý để phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đối tượng khác quản lý, sử dụng nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Xuân Trần Minh có đủ dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 05 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Huy Hoàng, sinh 1984, trú tại Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Anh Dũng, sinh 1985, trú tại phường Bẩy Hiền, TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Kim, sinh 1977, trú tại đường Trần Tấn; Nguyễn Phúc Hiếu, sinh 2000, trú tại phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và Phạm Quốc Vượng, sinh 1981, trú tại phường 14, TP Hồ Chí Minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này có tổng số tiền giao dịch 45 tỷ đồng, phản ánh tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động phạm tội.