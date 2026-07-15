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Truy bắt đối tượng Hảng Thị Sông SN 1985

| | Xã hội

Đối tượng bị bắt giữ đang lẩn trốn tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Minh Lương và xã Nậm Xé.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Tổ công tác tăng cường Công an tỉnh phối hợp Công an xã Lao Chải và Công an xã Nậm Xé bắt giữ thành công Hảng Thị Sông (sinh năm 1985, trú tại xã Lao Chải), đối tượng trốn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo hồ sơ, tháng 1/2024, Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Hảng Thị Sông vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành quyết định.

Đối tượng Hảng Thị Sông.

Để truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ công tác tăng cường, phối hợp với Công an xã Lao Chải, Công an xã Nậm Xé và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai nhiều biện pháp truy tìm.

Lực lượng Công an phối hợp băng rừng, vượt suối, tiếp cận khu vực rừng núi hiểm trở để truy bắt đối tượng.

Đến ngày 10/7, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Hảng Thị Sông đang lẩn trốn tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Minh Lương và xã Nậm Xé. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng và đưa về cơ quan Công an để thi hành quyết định theo quy định.

Việc bắt giữ thành công đối tượng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, bảo đảm thi hành các quyết định của pháp luật, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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