Vì sao chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu bị khởi tố?

Liên quan vụ “Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 14/7, Bộ Công an cùng Công an các địa phương đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo đó, mở rộng điều tra, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP)) về tội "Buôn lậu".

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.

Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

3 bị can khác cũng bị khởi tố về tội "Buôn lậu"

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD” .

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng Chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.