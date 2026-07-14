Tin vui cho hàng triệu người dùng VNeID

Theo Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa giao nhiệm vụ khẩn trương thúc đẩy kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và các nước ASEAN, đồng thời tiếp tục mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Chỉ đạo được nêu trong thông báo kết luận của Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sau phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số.

Hàng triệu người dùng VNeID có thể được mở rộng thêm tiện ích khi Việt Nam thúc đẩy kết nối hệ thống định danh điện tử với Singapore và các nước ASEAN. (Ảnh minh hoạ)

Theo kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba nghịch lý lớn cần tập trung xử lý.

Thứ nhất là trong khi nguồn lực dành cho chuyển đổi số còn hạn chế, nhưng nguồn lực đã được bố trí lại chưa được sử dụng hiệu quả. Tỷ lệ giải ngân đến nay đạt hơn 12,2%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của cả nước.

Thứ hai là trong khi các cơ quan đã đầu tư nhiều hệ thống, nền tảng và cơ sở dữ liệu, nhưng mức độ liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư và yêu cầu quản trị; dữ liệu chưa thực sự trở thành nguồn lực phục vụ quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba là quyết tâm chính trị rất lớn, nhưng kết quả triển khai ở nhiều nơi chưa tương xứng, còn hình thức, đối phó, thiếu chuyển biến thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các cơ quan phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, văn bản còn tồn đọng và những điểm nghẽn đã được xác định; xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành, đồng thời lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Về phát triển dữ liệu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh dữ liệu là tài nguyên chiến lược và nền tảng của chuyển đổi số. Các bộ, ngành cần khẩn trương hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối và chia sẻ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung, hạn chế đầu tư riêng lẻ, trùng lặp và lãng phí.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai định danh phương tiện giao thông và thiết bị bay không người lái (UAV); đồng thời khẩn trương kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và các quốc gia ASEAN, qua đó mở rộng các dịch vụ số xuyên biên giới cũng như tăng thêm tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với việc cung cấp dịch vụ công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan quán triệt nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu và có thể tái sử dụng. Hiệu quả dịch vụ công trực tuyến phải được đánh giá bằng mức độ sử dụng thực tế, sự thuận tiện cũng như thời gian và chi phí tiết kiệm được, thay vì chỉ dựa trên số lượng thủ tục được đưa lên môi trường số.

Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển theo hướng an toàn, có kiểm soát và đúng mục đích; ưu tiên các mô hình dùng chung, tránh đầu tư phân tán, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống.

Song song với đó, mọi nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phải được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng hoàn thiện hệ thống rồi mới bổ sung giải pháp bảo vệ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số thuộc phạm vi phụ trách; gương mẫu sử dụng các nền tảng, công cụ số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Các cơ quan Trung ương, địa phương tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và nhóm nhiệm vụ cần triển khai để tạo đột phá.