Công an tìm người đàn ông tên Ngô Văn Dũng 52 tuổi

Công an thành phố Hà Nội tối 17/7/2026 cho biếtCơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Ngô Văn Dũng (Sinh năm 1974; HKTT: thôn Tích Lễ, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác, Ngô Văn Dũng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (số tiền 1.920.700.000 đồng) qua việc thỏa thuận mua bán căn hộ tại chung cư HTV do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Thịnh làm chủ đầu tư.

Người có tên Ngô Văn Dũng - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Ngô Văn Dũng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm người với hình ảnh nêu trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Ngô Văn Dũng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0904834686) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.