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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của một phụ nữ

| | Xã hội

Trong quá trình chuyển khoản thanh toán tiền gia công may mặc, bà Ngân đã sơ suất chuyển nhầm 14 triệu đồng vào tài khoản của một người khác và được công an hỗ trợ nhận lại.

Sáng 18/7, Công an xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Ngân (trú tại Hà Nội), bày tỏ sự cảm kích đối với Công an tỉnh Thái Nguyên và cán bộ Công an xã Thanh Mai đã kịp thời hỗ trợ bà nhận lại số tiền 14 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trong quá trình chuyển khoản thanh toán tiền gia công may mặc, bà Ngân đã sơ suất chuyển nhầm 14 triệu đồng vào tài khoản của một người khác. Sau khi phát hiện sự việc, bà đã đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Mai khẩn trương xác minh, làm rõ người nhận tiền. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, tuyên truyền, vận động người nhận tiền phối hợp giải quyết.

Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ số tiền 14 triệu đồng đã được hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ngân.

Bức thư cảm ơn là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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