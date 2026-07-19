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Bắt Đỗ Thị Nga SN 1986 và một phụ nữ làm cùng

| | Xã hội

Khi đang đi tìm nhặt ve chai, 2 đối tượng đã lẻn vào nhà một người dân trộm số tài sản ước tỉnh 180 triệu đồng.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Đỗ Thị Nga sinh năm 1986, Sơn Thị Kim Lan sinh năm 1959 cả 2 đều ngụ xã Định Quán, thành phố Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 26/6, Đỗ Thị Nga chở theo Sơn Thị Kim Lan đi đến khu vực xã La Ngà để tìm nhặt ve chai.

Khi đi qua nhà chị Nguyễn Liễu Kỳ ngụ ấp Suối Dzui, xa La Ngà phát hiện không có người trông coi, Lan ở ngoài cảnh giới còn Nga đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản gồm các trang sức bằng vàng và tiền mặt ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được cả hai mang về khu vực xã Định Quán bán chia nhau.

Bắt Đỗ Thị Nga SN 1986 và một phụ nữ làm cùng- Ảnh 1.

Nhận được tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã La Ngà, Định Quán bắt Nga và Lan khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Định Quán.

Theo Trang Anh

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