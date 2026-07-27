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Danh tính 2 "nữ điều dưỡng" doạ tiêm thuốc độc người khác trên Tiktok, BVĐK Đức Giang đã xử lý

| | Xã hội

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định.

Ngày 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái mặc áo điều dưỡng viên ngồi ở quầy tiếp đón bệnh nhân của một bệnh viện đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, phản cảm. Đoạn clip được 2 cô gái đăng lên kênh Tiktok khiến người xem bức xúc. Người xem nhanh chóng phát hiện, 2 nhân vật chính này mặc đồng phục và ngồi tại quầy tiếp đón trong bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hai cô gái có những phát ngôn thiếu chuẩn mực khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Đến tối 26/7, Bệnh viên Đa khoa (BVĐK) Đức Giang đã thông tin cụ thể trên Page chính thức liên quan đến đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, BVĐK Đức Giang khẳng định, hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của Bệnh viện, mà là 2 sinh viên (Đ.T.M - MSSV...5031 và H. - MSSV ...5464, lớp Yk27.04) ngành Y đang thực tập.

Thông tin chính thức trên Page BVĐK Đức Giang.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định.

BVĐK Đức Giang cho biết luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Sự việc trên là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện.

Bệnh viện đã đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện.

Theo Hương Trà

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