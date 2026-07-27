Bảo hiểm Xã hội có thông báo quan trọng tới người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ của Trung tâm gọi điện cho người dân, đặc biệt là người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tâm, các đối tượng lợi dụng việc Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH năm 2024 để tạo dựng lòng tin. Chúng gọi điện yêu cầu người dân đến UBND xã, phường bổ sung hồ sơ BHXH, cài đặt ứng dụng lấy số thứ tự trực tuyến hoặc cung cấp thông tin cá nhân với lý do hoàn thiện thủ tục.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được khuyến cáo không làm theo các cuộc gọi yêu cầu bổ sung hồ sơ, cài ứng dụng hay cung cấp thông tin cá nhân để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam)

Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp số Căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại. Đây đều là những thủ đoạn nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận phản ánh của một người cao tuổi tại phường Đại Mỗ về việc nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Trung tâm, thông báo phải đến UBND phường để bổ sung thông tin BHXH. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người này không thuộc diện cần bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt rà soát hiện nay.

Theo Trung tâm, đợt cao điểm đang được triển khai phối hợp với BHXH Thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND thành phố. Mục tiêu là bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH diễn ra đúng quy định, liên tục và không bị gián đoạn.

Cơ quan này khẳng định chỉ những người thuộc danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền mới được cơ quan chức năng liên hệ theo quy trình đã được phê duyệt. Trung tâm không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến UBND xã, phường để bổ sung thông tin BHXH.

Đối với việc lấy số thứ tự trực tuyến, người dân chỉ thực hiện thông qua ứng dụng iHanoi. Trung tâm không yêu cầu cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác, đồng thời không yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn được gửi qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Với người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế hoặc không có khả năng đi lại thuộc diện cần hỗ trợ, cán bộ của Trung tâm sẽ trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương đến nơi cư trú để hướng dẫn lập văn bản ủy quyền hoàn toàn miễn phí. Khi làm việc, cán bộ đều mang theo giấy tờ công tác theo quy định.

Trước tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập các đường dẫn lạ được gửi qua điện thoại với lý do bổ sung hồ sơ BHXH hay lấy số thứ tự trực tuyến. Đồng thời, không cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ danh tính.

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường hoặc cần xác minh thông tin liên quan đến thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, người dân nên liên hệ chính quyền địa phương, Tổng đài 024.1022 (nhánh 7) hoặc Điểm Phục vụ hành chính công gần nhất để được hướng dẫn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc phản ánh qua Tổng đài 024.1022 để được xử lý.

Theo Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam