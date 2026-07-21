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Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

| | Xã hội

Người dân dùng ứng dụng VssID cần lưu ý thông tin mới từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ứng dụng VssID.

Các đối tượng phát tán ứng dụng giả mạo chứa mã độc, có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ứng dụng giả mạo có tên "VssID.apk" đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng để đánh vào tâm lý người dân khi sử dụng các dịch vụ bảo hiểm xã hội trực tuyến.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Bảo hiểm Xã hội, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần cập nhật thông tin cá nhân, nâng cấp ứng dụng VssID hoặc cài đặt phiên bản mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi. Sau đó, nạn nhân được gửi một đường link yêu cầu tải file cài đặt có đuôi APK về điện thoại.

Đây không phải ứng dụng chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mà là tệp cài đặt chứa mã độc. Khi người dùng cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp nhiều quyền truy cập như đọc tin nhắn, danh bạ, hình ảnh, tệp dữ liệu và các quyền quản trị thiết bị.

Sau khi được cấp quyền, mã độc có thể đánh cắp mã OTP, thu thập thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, theo dõi thao tác trên điện thoại, thậm chí chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa để thực hiện các giao dịch chuyển tiền mà chủ tài khoản không hay biết.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về một ứng dụng VssID giả mạo chứa mã độc. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh)

Trước tình trạng trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định không gửi file cài đặt, đường link tải ứng dụng VssID hay yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng thông qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Cơ quan này khuyến cáo người dân chỉ tải ứng dụng VssID từ các kho ứng dụng chính thức như App Store hoặc Google Play, đồng thời kiểm tra kỹ đơn vị phát hành trước khi cài đặt. Người dùng tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ hoặc cài đặt các tệp APK không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm Xã hội hướng dẫn cài đặt ứng dụng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Bảo hiểm Xã hội địa phương hoặc tổng đài chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như tài sản của mình.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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