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Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi

| | Xã hội

Người dùng có thể kiểm tra tài khoản Zalo và Facebook xem có đang bị theo dõi không?

Nhiều người lo ngại tài khoản Facebook hoặc Zalo có thể bị người khác theo dõi, đăng nhập trái phép để đánh cắp thông tin cá nhân.

Trên thực tế, tài khoản Facebook hay Zalo có thể bị truy cập ngoài ý muốn vì nhiều nguyên nhân như người dùng vô tình để lộ mật khẩu, đăng nhập trên thiết bị lạ nhưng quên đăng xuất, lưu thông tin đăng nhập trên máy tính dùng chung hoặc bị đánh cắp thông tin thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra các phiên đăng nhập là một bước cần thiết để phát hiện và xử lý sớm những dấu hiệu bất thường.

Facebook và Zalo đều cung cấp tính năng giúp người dùng xem các thiết bị đã đăng nhập, qua đó phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép nếu có và tăng cường bảo mật cho tài khoản.

Cách kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản Facebook

Bằng điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc trên bên phải màn hình, chọn Cài đặt và quyền riêng tư > Cài đặt.

Bước 2: Chọn Mật khẩu và bảo mật > Nơi bạn đăng nhập.

Cách kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản Facebook trên điện thoại. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu thấy tài khoản được đăng nhập trên thiết bị không phải của mình, người dùng nên đăng xuất ngay và thay đổi mật khẩu để ngăn chặn nguy cơ tiếp tục bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Bằng máy tính

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook, nhấp vào biểu tượng ảnh đại diện ở góc trên bên phải màn hình, chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt.

Bước 2: Chọn Mật khẩu và bảo mật > Nơi bạn đã đăng nhập > Tài khoản. Lúc này, Facebook sẽ hiển thị danh sách các thiết bị và vị trí đã đăng nhập tài khoản.

Nếu phát hiện có thiết bị lạ, người dùng nên đăng xuất ngay bằng cách chọn thiết bị đó để kết thúc phiên đăng nhập.

Để tăng cường bảo mật, người dùng nên bật tính năng nhận thông báo khi có người đăng nhập vào tài khoản từ thiết bị hoặc vị trí mới. Để thực hiện, mở ứng dụng Facebook, chọn Cài đặt và quyền riêng tư > Cài đặt > Mật khẩu và bảo mật > Cảnh báo đăng nhập, sau đó lựa chọn nơi muốn nhận thông báo.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên kích hoạt xác thực hai yếu tố bằng cách vào Cài đặt và quyền riêng tư > Cài đặt > Mật khẩu và bảo mật > Xác thực hai yếu tố, sau đó đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Cách kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản Zalo

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn Tài khoản và bảo mật.

Bước 2: Chọn Thiết bị đăng nhập để xem danh sách các thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản.

Nếu phát hiện thiết bị lạ, người dùng nên đăng xuất ngay khỏi thiết bị đó.

Cách kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản Zalo. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài việc kiểm tra lịch sử đăng nhập, người dùng cũng cần chú ý một số dấu hiệu có thể cho thấy tài khoản đang bị theo dõi.

Thứ nhất, tin nhắn trên Zalo hiển thị trạng thái đã đọc nhưng thực tế người dùng chưa mở xem.

Thứ hai, tài khoản Zalo bất ngờ bị thay đổi mật khẩu hoặc một số thông tin cá nhân mà người dùng không thực hiện.

Để hạn chế nguy cơ bị theo dõi, người dùng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng mật khẩu mạnh và kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp cho tài khoản Zalo.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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