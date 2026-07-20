Công an cảnh báo: Tuyệt đối không gửi hình ảnh này qua Zalo, Facebook

Theo Công an Thành phố Đồng Nai, thời gian gần đây, trên các hội nhóm Facebook, Zalo cộng đồng thường xuyên xuất hiện những bài đăng với nội dung như: “Nhặt được căn cước công dân”, “Ai mất giấy phép lái xe liên hệ nhận lại”, “Nhặt được thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe”, kể cả điện thoại di động... kèm theo hình ảnh rõ nét các loại giấy tờ tùy thân và hình ảnh chân dung của người bị mất.

Ảnh chụp giao diện nhóm Zalo có đăng hình ảnh, thông tin liên quan đến cá nhân (đã che thông tin dữ liệu cá nhân). (Nguồn: Công an TP Đồng Nai)

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, chỉ với một bức ảnh chứa thông tin cá nhân, các đối tượng xấu có thể dễ dàng chắp vá với những dữ liệu khác của bạn trên không gian mạng. Từ khối dữ liệu này, chúng có thể dựng lên các kịch bản lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hay công ty tài chính. Thậm chí, thông tin của bạn còn có nguy cơ bị sử dụng vào các mục đích trái pháp luật, khiến chủ nhân thực sự của giấy tờ vướng vào những rắc rối pháp lý không đáng có.

Hiện nay, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026) quy định dữ liệu cá nhân của mỗi công dân phải được tôn trọng và bảo vệ; việc thu thập, sử dụng, công khai hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân phải bảo đảm đúng căn cứ pháp luật và đúng mục đích.

Bên cạnh đó, Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi xử lý dữ liệu cá nhân phải áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, không để dữ liệu bị lộ, lọt hoặc bị sử dụng trái phép.

Thực tế cho thấy, chỉ từ hình ảnh một căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe được đăng công khai, các đối tượng có thể kết hợp với thông tin thu thập trên mạng xã hội để dựng lên các kịch bản lừa đảo như giả danh cơ quan Nhà nước, ngân hàng, công ty tài chính; mở tài khoản, xác thực thông tin hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Vì vậy, khi nhặt được giấy tờ tùy thân của người khác, người dân không nên đăng tải hình ảnh đầy đủ lên mạng xã hội. Cách xử lý đúng là nhanh chóng bàn giao cho Công an phường, xã hoặc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nơi gần nhất. Cơ quan Công an sẽ thực hiện các biện pháp xác minh, liên hệ và trao trả cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, vừa bảo đảm quyền lợi của người bị mất, vừa bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.Lòng tốt luôn cần được lan tỏa, nhưng cần thực hiện đúng cách. Mỗi người dân hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, văn minh và phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.