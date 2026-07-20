Hàng nghìn người sẽ được hỗ trợ từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, có trường hợp nhận tới 8,4 triệu đồng

CÂU HỎI 1

Theo các quy định mới có hiệu lực từ năm 2026, đối tượng nào sau đây được áp dụng chính sách cấp học bổng hỗ trợ từ Chính phủ?

A. Toàn bộ sinh viên đạt học lực giỏi tại tất cả các trường đại học trên cả nước.

B. Người học bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc khối ngành kinh tế và quản trị.

C. Người học các ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. ✓

D. Sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Lời giải thích: Quyết định 1826/QĐ-BGDĐT và Nghị định 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng này chỉ áp dụng cụ thể cho người học (bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc danh mục các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là giải pháp trọng điểm của Chính phủ nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực quốc gia ưu tiên như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ sinh học.

Đáp án đúng: C

CÂU HỎI 2

Mức hỗ trợ tài chính cao nhất dành cho học viên cao học ở bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ thuộc diện ưu tiên này là bao nhiêu?

A. Mức 4,2 triệu đồng/tháng.

B. Mức 5,5 triệu đồng/tháng.

C. Mức 7,5 triệu đồng/tháng.

D. Mức 8,4 triệu đồng/tháng. ✓

Lời giải thích: Khung định mức học bổng hỗ trợ của Chính phủ được cấu trúc phân hóa rõ rệt theo từng bậc học. Trong khi sinh viên bậc đại học nhận mức hỗ trợ dao động từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng/tháng tùy theo ngành học, thì nhóm đối tượng theo học sau đại học gồm bậc thạc sĩ và tiến sĩ được áp dụng khung định mức cao hơn, dao động từ 5,5 triệu đến tối đa là 8,4 triệu đồng/tháng nhằm tương xứng với tính chất nghiên cứu chuyên sâu.

Đáp án đúng: D

Một tin vui lớn dành cho hàng nghìn sinh viên đang theo học tại các trường đại học tại 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, bậc thạc sĩ, tiến sĩ có thể nhận 5,5-8,4 triệu đồng/tháng. (Ảnh: VTV)

CÂU HỎI 3

Để nhận được học bổng này, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi (không thuộc diện tuyển thẳng) cần đạt mức điểm sàn tối thiểu là bao nhiêu?

A. Từ 21,0 điểm trở lên.

B. Từ 22,5 điểm trở lên. ✓

C. Từ 24,0 điểm trở lên.

D. Từ 26,5 điểm trở lên.

Lời giải thích: Thí sinh không thuộc diện học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng phải đạt tổng điểm xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên. Quy định nhấn mạnh mức điểm này phải tính từ tổ hợp bắt buộc gồm môn Toán kết hợp với hai trong số bốn môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tiếng Anh. Đồng thời, mức điểm sàn này hoàn toàn không bao gồm các loại điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm cộng hay điểm quy đổi.

Đáp án đúng: B

CÂU HỎI 4

Bên cạnh điều kiện điểm số tổ hợp đạt từ 22,5 trở lên, tiêu chí định lượng nào sau đây là bắt buộc để thí sinh chính thức được xét cấp học bổng?

A. Phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt tối thiểu IELTS 6.5.

B. Phải nằm trong nhóm 10% sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường.

C. Phải nằm trong nhóm 30% có điểm xét tuyển cao nhất của cùng nhóm ngành trên phạm vi cả nước. ✓

D. Phải cam kết làm việc tại các cơ quan nhà nước tối thiểu 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Lời giải thích: Nhằm bảo đảm nguồn ngân sách được đầu tư chính xác vào những cá nhân có năng lực vượt trội, chính sách áp dụng thêm một màng lọc định lượng mang tính cạnh tranh cao trên quy mô toàn quốc. Cụ thể, bên cạnh việc vượt qua ngưỡng điểm sàn 22,5, người học bắt buộc phải nằm trong nhóm 30% thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất của cùng nhóm ngành đó tính trên phạm vi cả nước.

Đáp án đúng: C

CÂU HỎI 5

Tổng quy mô kinh phí dự kiến và số lượng người học (tính cả tân sinh viên năm 2026 và sinh viên khóa trước được truy lĩnh từ tháng 9) được hưởng lợi là bao nhiêu?

A. Khoảng 25.000 người học với kinh phí 900 tỷ đồng.

B. Khoảng 32.000 người học với kinh phí 1.300 tỷ đồng.

C. Khoảng 45.000 người học với kinh phí 1.500 tỷ đồng.

D. Khoảng hơn 52.000 người học với tổng kinh phí khoảng 1.650 tỷ đồng. ✓

Lời giải thích: Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, ngay trong năm tuyển sinh 2026 sẽ có khoảng 30.000 - 32.000 người học được thụ hưởng chính sách với kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách cũng triển khai từ tháng 9 đối với khoảng 22.250 sinh viên đã trúng tuyển từ năm học 2025-2026 thuộc phạm vi điều chỉnh với kinh phí khoảng 350 tỷ đồng. Tổng cộng, sẽ có hơn 52.000 người được tiếp cận với tổng ngân sách khoảng 1.650 tỷ đồng.

Đáp án đúng: D

Nguyệt Phạm