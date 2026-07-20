Nhìn lại một đêm buồn của các CĐV khi Argentina không có nổi một cú sút trong 90 phút

Chỉ còn ít phút nữa, 2h00 rạng sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ chính thức khởi tranh, nhưng ngay từ lúc này, không khí bóng đá đã "nóng" lên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Dù trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Hai (20/7), hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam vẫn sẵn sàng thức xuyên đêm để theo dõi cuộc đối đầu được xem là tâm điểm của bóng đá thế giới.

Hàng nghìn người hâm mộ phủ kín Công viên Bờ sông Sài Gòn, háo hức chờ trận chung kết World Cup 2026.

Không khí tại khu vực xem bóng đá ngoài trời nóng dần lên khi người hâm mộ kiên nhẫn chờ tiếng còi khai cuộc lúc 2 giờ sáng.

Khán giả liên tục hò reo, giao lưu và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc chờ trận chung kết bắt đầu.

Từ tối muộn, nhiều quán cà phê bóng đá tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn đã nhộn nhịp khách ra vào. Không ít địa điểm trang bị màn hình cỡ lớn, mở cửa suốt đêm để phục vụ người hâm mộ. Nhiều nơi kín chỗ từ sớm khi các nhóm bạn, đồng nghiệp, gia đình hẹn nhau tụ tập, vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ tiếng còi khai cuộc.

Không chỉ tại các quán cà phê, nhiều gia đình cũng chuẩn bị sẵn "đại tiệc bóng đá" ngay tại nhà. Đồ ăn nhanh, nước uống, áo đấu và cờ của Argentina hoặc Tây Ban Nha được chuẩn bị từ trước, biến phòng khách thành một "khán đài" thu nhỏ. Với nhiều người, việc phải đi làm vào sáng hôm sau không đủ để làm giảm sức hút của trận cầu được mong đợi nhất hành tinh.

Nhiều cổ động viên diện áo đấu số 10 của Lionel Messi để tiếp lửa cho đội bóng yêu thích.

Bên cạnh các quán cà phê và những buổi xem bóng đá tại nhà, Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) cũng trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ trong đêm chung kết World Cup 2026. Tại chương trình "Trọn Vẹn Cảm Xúc Cùng Coca-Cola FIFA World Cup 2026", đông đảo khán giả đã có mặt từ tối để thưởng thức các tiết mục biểu diễn âm nhạc, giao lưu cùng cộng đồng yêu bóng đá và chờ đợi thời khắc 2 giờ sáng, khi trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha chính thức bắt đầu. Không khí lễ hội với tiếng hò reo, cờ phướn và sắc áo của hai đội tuyển khiến khu vực này trở nên sôi động trước giờ bóng lăn.

Trên mạng xã hội, không khí cũng sôi động không kém. Nhiều người hài hước chia sẻ kế hoạch "cày xuyên đêm", "uống sẵn vài ly cà phê để tỉnh táo" hay "chấp nhận buồn ngủ một ngày để không bỏ lỡ trận chung kết". Các bài đăng hẹn bạn bè xem bóng đá, dự đoán tỷ số và lựa chọn đội vô địch xuất hiện dày đặc chỉ ít giờ trước giờ bóng lăn.

Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người hâm mộ khi tất cả cùng chờ đợi màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Nhiều người mang theo cả thảm trải để tranh thủ ngả lưng chờ đến giờ diễn ra trận chung kết

Nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách cùng hội tụ, tạo nên ngày hội bóng đá trước trận đấu được mong chờ nhất hành tinh.

Đầu tuần nhưng không ai muốn về sớm, hàng nghìn người kiên nhẫn chờ 2 giờ sáng để tiếp lửa đổi tuyển yêu thích

Theo truyền thông quốc tế, sức nóng của trận chung kết không chỉ lan tỏa tại Việt Nam mà còn phủ khắp nhiều quốc gia. Hàng nghìn cổ động viên đã đổ về các khu vực tổ chức xem bóng đá công cộng, trong khi nhiều quảng trường, quán bar và khu vui chơi trở thành điểm hẹn của người hâm mộ trước màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Dù ngày làm việc mới chỉ còn cách vài giờ, với rất nhiều người hâm mộ, một đêm thức trắng để chứng kiến đội bóng yêu thích bước lên ngôi vô địch vẫn là lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Không khí háo hức đang bao trùm khắp các quán cà phê, khu dân cư và mạng xã hội, báo hiệu một đêm bóng đá khó ngủ đối với người yêu môn thể thao vua.

1h50, Hàng ngàn cổ động viên ở nhà thi đấu Phú Thọ theo dõi qua màn hình led

Ảnh: Di Anh

1h50, Gần 400 cổ động viên tập trung tại Nhà thi đấu Phú Thọ theo dõi trận chung kết qua màn hình LED cỡ lớn

Nhiều fan hâm mộ Messi cùng nhau khoác áo số 10 để tiếp lửa cho Argentina tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Ảnh: Đức Anh

Những chiếc áo đấu mang tên Messi xuất hiện dày đặc trên khán đài Nhà thi đấu Phú Thọ.

Không chỉ fan Messi, một người hâm mộ Cristiano Ronaldo cũng diện áo đấu số 7 của thần tượng, có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ để theo dõi trận chung kết World Cup 2026.

2h20, Fan Messi chắp tay cầu nguyện, liên tục "thở oxy" vì bị tạo sức ép

Trước màn hình LED, nhiều cổ động viên chăm chú theo dõi từng diễn biến của trận đấu. Khi Argentina chịu sức ép từ Tây Ban Nha, không ít người tỏ ra hồi hộp với những biểu cảm như chắp tay, ôm đầu hoặc liên tục dõi mắt theo từng pha bóng.

Mỗi tình huống nguy hiểm đều thu hút sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ trước khi bầu không khí lại bùng nổ bởi những tràng vỗ tay và tiếng hò reo.

Những biểu cảm hồi hộp của người hâm mộ liên tục thay đổi theo từng pha bóng trên màn hình LED. (Ảnh: Vũ Hiệu)

Có người ôm đầu, có người chắp tay cầu nguyện, tất cả đều nín thở trước sức ép mà Argentina phải chịu.

Ánh mắt dán chặt vào màn hình LED, nhiều fan Messi không giấu được sự căng thẳng khi đội bóng yêu thích chịu sức ép liên tục.

Từ nụ cười, tiếng hò reo đến những cái ôm đầu đầy tiếc nuối, mọi cung bậc cảm xúc đều xuất hiện trước màn hình LED.

2h38, Fan Messi tiết lộ lý do không dám ăn mừng lớn khi Argentina ghi bàn, ai nghe cũng bật cười Là fan của Argentina, anh Đức diện áo đấu mang tên Messi đến theo dõi trận chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, do "nóc nhà" lại là cổ động viên của Tây Ban Nha, anh hài hước nói rằng nếu đội bóng mình yêu thích ghi bàn thì cũng chỉ dám ăn mừng nhỏ nhẹ, "không khéo tối phải ra sofa ngủ". Màn chia sẻ vui vẻ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại khu vực xem bóng đá. Cặp đôi trái chiến tuyến ở chung kết World Cup khi chồng mặc áo Messi, vợ quyết cổ vũ Tây Ban Nha (Ảnh: Di Anh)

3h20, Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

Khép lại 45 phút đầu tiên của trận chung kết World Cup 2026, Argentina và Tây Ban Nha vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương, đưa hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Tại khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), người hâm mộ vẫn chăm chú dõi theo màn hình LED để chờ hiệp hai. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, nhiều người tranh thủ ngả lưng trên ghế hoặc thảm trải, lấy lại sức sau nhiều giờ thức khuya, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình, sẵn sàng chờ trận đấu trở lại.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, nhiều cổ động viên vẫn chăm chú dõi theo màn hình LED chờ hiệp hai. Ảnh: Vũ Hiệu

Giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhiều người tranh thủ ngả lưng nhưng vẫn hướng mắt về màn hình.

Dù đã gần sáng, nhiều người vẫn kiên trì ở lại để chờ màn so tài bước vào hiệp đấu quyết định.

Khán giả tại khu vực xem bóng đá tập trung hồi hộp chờ những diễn biến tiếp theo của trận chung kết.

Dõi theo màn hình LED từng phút, người hâm mộ chờ đợi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết World Cup 2026.

Ngả lưng vài phút nhưng không rời khỏi khu vực theo dõi, nhiều cổ động viên quyết tâm đồng hành cùng trận chung kết đến phút cuối. 3h50, Người hâm mộ hồi hộp theo dõi từng diễn biến sau hơn 70 phút thi đấu

Sau hơn 70 phút thi đấu, dù trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng, không khí tại các điểm xem bóng đá tập trung vẫn duy trì sự sôi động. Người hâm mộ liên tục dõi theo từng pha bóng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chung kết World Cup căng như dây đàn, CĐV liên tục ôm đầu, vỗ tay theo từng pha bóng

Hơn 70 phút chưa có bàn thắng, hàng nghìn CĐV vẫn dõi mắt không rời màn hình

Có thời điểm cả khu vực cùng vỗ tay trước một tình huống tấn công đẹp mắt, nhưng cũng không ít lần mọi người ôm đầu tiếc nuối khi cơ hội bị bỏ lỡ. Mỗi diễn biến trên sân đều nhanh chóng nhận được phản ứng từ hàng nghìn cổ động viên, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt dù đồng hồ đã chỉ sang rạng sáng.

3h55, Hiệp 2 nghẹt thở, cảm xúc của người hâm mộ liên tục thay đổi theo từng pha bóng

Bước sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với tốc độ cao hơn khi cả Argentina và Tây Ban Nha đều tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Trước màn hình LED, nhiều người hâm mộ không giấu được sự hồi hộp, liên tục dõi theo từng pha bóng.

Mỗi cơ hội bị bỏ lỡ đều khiến không ít cổ động viên tiếc nuối, trong khi những pha cứu thua hay cản phá quyết định cũng nhận được những tràng vỗ tay và tiếng reo hò từ đám đông.

4h15, 90 phút thi đấu chính thức đã trôi qua, cúp vàng World Cup vẫn chưa tìm được chủ nhân

Những phút cuối hiệp hai khiến không ít cổ động viên Argentina tỏ ra căng thẳng khi đội nhà liên tiếp mắc lỗi và phải nhận nhiều tình huống phạm lỗi trước sức ép từ Tây Ban Nha. Trước màn hình LED, nhiều người ôm đầu, vò tóc hay lắc đầu tiếc nuối sau mỗi pha bóng.

Trải qua 90 phút thi đấu chính thức, chiếc cúp vàng World Cup 2026 vẫn chưa thể xác định chủ nhân khi Argentina và Tây Ban Nha hòa nhau 0-0. Trận chung kết buộc phải bước vào hai hiệp phụ để phân định ngôi vô địch. Tuy nhiên, Argentina sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp hai, khiến đại diện Nam Mỹ chỉ còn 10 người trên sân trong 30 phút thi đấu tiếp theo. Bất lợi về quân số càng khiến người hâm mộ thêm hồi hộp trước thời khắc quyết định của trận đấu.

4h39, Hiệp phụ đầu tiên khép lại không bàn thắng, Tây Ban Nha vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ Argentina

Khép lại hiệp phụ thứ nhất, trận chung kết World Cup 2026 vẫn chưa xuất hiện bàn thắng. Dù thi đấu hơn người, Tây Ban Nha liên tục gia tăng sức ép và tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm về phía khung thành Argentina, song vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ảnh Vũ Hiệu

Cảm xúc của người hâm mộ liên tục thay đổi theo từng pha bóng trong hiệp phụ.

Không khí căng thẳng hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

Trong khi đó, Argentina với 10 cầu thủ chủ động lùi sâu phòng ngự và nỗ lực bảo toàn tỷ số, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ thứ hai với thế cân bằng 0-0.

Trước màn hình LED, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam liên tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi trận chung kết kéo dài sang hiệp phụ. Mỗi pha tấn công nguy hiểm đều khiến đám đông hồi hộp dõi theo, trong khi những cơ hội bị bỏ lỡ lại mang đến không ít cái lắc đầu hay tiếng thở dài tiếc nuối.

Dù đồng hồ đã chỉ sang gần sáng, phần lớn người hâm mộ vẫn nán lại, chăm chú theo dõi từng diễn biến với hy vọng được chứng kiến khoảnh khắc định đoạt ngôi vô địch.

4h47, Ferran Torres mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Sau hơn 100 phút thi đấu giằng co, bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ Tây Ban Nha đã tạo nên sự tương phản rõ rệt trong cảm xúc của người hâm mộ.

Nhiều cổ động viên Argentina trước màn hình LED không giấu được vẻ thất vọng khi bị dẫn trước. Những cái ôm đầu, ánh mắt tiếc nuối và sự im lặng kéo dài trong ít phút phản ánh tâm trạng của các cổ động viên, dù tất cả vẫn tiếp tục dõi theo trận đấu với hy vọng Argentina có thể lật ngược tình thế ở khoảng thời gian còn lại.

Người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha đứng dậy ăn mừng khi Ferran Torres mở tỷ số. Ảnh: Vũ Hiệu

Những cái ôm đầu, ánh mắt tiếc nuối và sự im lặng kéo dài trong ít phút phản ánh tâm trạng của các cổ động viên đội tuyển Argentina

5h00, Người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha tại Việt Nam vỡ òa sau chức vô địch World Cup 2026

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cổ động viên Tây Ban Nha tại Việt Nam đã cùng nhau ăn mừng chức vô địch World Cup 2026. Những lá cờ đỏ - vàng được phất cao, tiếng hò reo và những cái ôm chúc mừng liên tục xuất hiện tại khu vực xem bóng đá tập trung. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đội bóng mình yêu thích lên ngôi, khép lại một đêm thức trắng với niềm vui trọn vẹn.