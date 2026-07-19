Quyết định khởi tố Bùi Thị Thon SN 1988

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19/7/2026 cho biết, ngày 08/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon (sinh năm 1988, trú tại xóm Chum, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, ngày 02/5/2026, Bùi Thị Thon đã đồng ý giao xe mô tô của mình cho con trai là cháu B. T. T., sinh ngày 15/8/2010, sử dụng mặc dù biết rõ cháu T. chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Điều tra viên và Kiểm sát viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon - Ảnh: Công an Phú Thọ

Đến khoảng 00 giờ ngày 03/5/2026, B. T. T. điều khiển xe mô tô trên chở theo bạn là B. A. Đ., sinh năm 2010, cùng trú tại xóm Chum, xã Nhân Nghĩa, lưu thông trên tuyến C, đoạn qua xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Tuy nhiên, T. không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn mà tiếp tục điều khiển phương tiện, dẫn đến xe lao xuống rãnh nước bên phải theo hướng di chuyển, cả hai người bị hất văng xuống taluy âm ven đường.

Hậu quả, B. A. Đ. bị chấn thương sọ não. Mặc dù được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nạn nhân đã tử vong vào ngày 08/5/2026 do thương tích quá nặng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy hoặc các phương tiện cơ giới cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.