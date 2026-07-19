Bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh SN 2001 và Nguyễn Thị Lụa SN 1995, thu giữ nhiều tang vật

Công an Hải Phòng ngày 19/7/2026 cho biết, ngày 12/7/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên lừa bán vàng giả tại nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 31/5/2026, một cửa hàng vàng ở Hải Phòng bị lừa mua số trang sức giả trị giá gần 150 triệu đồng. Qua điều tra, Công an xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh, thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng, sử dụng thủ đoạn tinh vi để qua mặt chủ cửa hàng.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 25/6/2026, khi nhóm tiếp tục gây án tại Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lụa (sinh năm 1995 trú tại khu 5, xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001 trú tại thôn Tân Bảo, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai); CHEN ZHIZHI (sinh năm 1988, Quốc tịch: Trung Quốc) và TANG LIANG (sinh năm 1987, Quốc tịch Trung Quốc).

Công an TP Hải Phòng bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật liên quan - Ảnh: Công an Hải Phòng

Mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT thực hiện khám xét tại nhà của Sùng Thị Hoản (sinh năm 2000, ở Phòng 301 nhà C - Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Kết quả, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức giả, điện thoại và tiền mặt.

Bước đầu xác định chúng dùng hợp kim đồng, volfram phủ vàng mỏng để chế tác, sau đó giả vờ bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tiền. Cơ quan công an xác định, ngoài Hải Phòng, nhóm này còn gây án tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.