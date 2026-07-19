XSMN 19/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 19/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam chủ nhật ngày 19/7. Kết quả XSMN hôm nay 19/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 19/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 19/7/2026

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/7/2026 vào thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất

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Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN mở thưởng sẽ ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số sẽ tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Mở thưởng sẽ ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ có 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) cùng quay số.

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng sẽ ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số sẽ tại Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Mở thưởng sẽ ở Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng.

- Đối với công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và thực hiện chi trả đầy đủ giải thưởng trong tối đa 05 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật hằng ngày trên vtcnews.vn, giúp người chơi tra cứu nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Bên cạnh đó, các kỳ quay thưởng được phát sóng trực tiếp từ khoảng 16h15 mỗi ngày. Người chơi nên theo dõi đúng đài mở thưởng theo lịch để đối chiếu kết quả.

- Nếu có nhu cầu theo dõi trực tiếp, bạn có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức. Khi trúng thưởng, việc xác minh và nhận giải sẽ được thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

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