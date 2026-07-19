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Tuyên Quang nguy cơ ngập sâu đến 2m, đề phòng lũ quét, sạt lở tại 105 xã phường

| | Xã hội

Trong những giờ tới, một số khu vực tại Tuyên Quang tiếp tục mưa lớn gây ngập úng tại nhiều nơi, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở tại 105 xã, phường.

Thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Tuyên Quang, trong 12 giờ qua (từ 22h ngày 18/7 đến 10h ngày 19/7), trên địa bàn tỉnh mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to . Lượng mưa quan trắc được tại một số nơi vượt mức 100mm như Thượng Sơn 139mm, Yên Cường 108mm, Giáp Trung 104mm, Xuân Lập 102mm.

Một số điểm, vùng trũng thấp, ven sông suối thuộc hàng loạt xã, phường khả năng xảy ra ngập úng với độ sâu phổ biến 0,5-1m, độ sâu ngập lớn nhất có thể lên đến 2m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 4-6 tiếng, có nơi lâu hơn.

Các địa phương nguy cơ ngập sâu gồm: Tân Trịnh, Thượng Sơn, Giáp Trung, Yên Cường, Lâm Bình, Bắc Mê, Linh Hồ, Đường Hồng, Bình Ca, Đông Thọ, Hồng Sơn, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Minh Thanh, Nhữ Khê, phường An Tường, phường Bình Thuận, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh và các xã lân cận.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tại tỉnh Tuyên Quang. (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Tuyên Quang)

Ngoài ra, mưa lớn khiến đất “ngậm” no nước, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở trạng thái gần bão hoà (trên 85%), một số khu vực đã đạt đến trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới một số nơi khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích luỹ phổ biến 10 - 20mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở và sụt lún đất ở nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng đô thị tại 105 xã, phường trên địa bàn.

Danh sách các địa phương nguy cơ cao lũ quét, sạt lở được cơ quan khí tượng chỉ ra gồm: Bắc Mê, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đường Hồng, Giáp Trung, Hòa An, Hùng Lợi. Liên Hiệp, Minh Thanh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Trào, Thượng Lâm, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Nguyên, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Ca, Bình Xa, Cao Bồ, Đồng Tâm, Đông Thọ, Đồng Yên, Du Già, Đường Thượng, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng An, Hùng Đức, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Lực Hành, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, phường An Tường, phường, Bình Thuận, phường Hà Giang 1, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Phú Lương, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Long, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Tiến, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Thịnh, Trường Sinh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Lập, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.

Nguyễn Huệ/VTC News

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