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Từ 1/8, mang điện thoại hay laptop vào phiên tòa phải được Thẩm phán cho phép

| | Xã hội

Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC quy định, người tham gia phiên tòa, phiên họp khi mang điện thoại thông minh, máy tính... vào phòng phải được sự đồng ý của thẩm phán, chủ tọa.

Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026, khoản 3, Điều 4 của thông tư quy định không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số (như điện thoại thông minh, laptop, đồng hồ, máy ghi âm...) vào phiên tòa, trừ khi Thẩm phán chủ tọa cho phép.

Việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xét xử trực tuyến hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến đối với người tham gia tố tụng phải theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Ảnh minh họa.

Còn tại khoản 4 (Điều 4) quy định việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa; việc ghi hình ảnh tại phiên chỉ thực hiện trong thời gian khai mạc và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử, Thẩm phán phải được sự đồng ý; trường hợp ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải được sự đồng ý của họ và Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Đặc biệt, người tham dự phiên tòa không được truyền phát trực tiếp, trực tuyến; không được thông tin sai sự thật; không được thông tin làm ảnh hưởng đến sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, vô tư, khách quan trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; không được vi phạm quy định về giữ bí mật theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng An

Tiền Phong

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