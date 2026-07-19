Điều tra dòng tiền gần 1.200 tỷ đồng: Bắt Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994) và nhiều người liên quan

Lợi dụng sức nóng của FIFA World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu xuất hiện một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thu hút đông đảo người tham gia trong bối cảnh Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 diễn ra.

Sau thời gian theo dõi, đến ngày 10/7/2026, Ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh, qua đó triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc được xác định có quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Đức Nghiêm (sinh năm 1994, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là người giữ vai trò cầm đầu đường dây. Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 2/2026, Nghiêm sử dụng một tài khoản tổng trên website cá cược trực tuyến, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Từ những tài khoản này, hệ thống tiếp tục được chia nhỏ thành nhiều cấp đại lý và tài khoản người chơi. Hoạt động được tổ chức theo mô hình phân tầng với nhiều mắt xích, trong đó mỗi đối tượng đảm nhận một vai trò riêng, từ quản lý tài khoản, phát triển người chơi đến đối soát và thanh toán tiền thắng, thua thông qua không gian mạng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc tổ chức theo mô hình nhiều cấp giúp các đối tượng vừa mở rộng phạm vi hoạt động, vừa gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra. Quá trình bóc gỡ đường dây cũng cho thấy các nghi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi như dùng tài khoản ảo, sim điện thoại không chính chủ, thiết bị điện tử riêng biệt và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao để trao đổi, điều hành hoạt động.

Điểm đáng chú ý của vụ án là quy mô dòng tiền được xác định đặc biệt lớn. Theo tài liệu điều tra ban đầu, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc trong đường dây này lên tới gần 1.200 tỷ đồng, thu hút hàng trăm người tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau.

Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục rà soát toàn bộ lịch sử giao dịch, đối chiếu dữ liệu điện tử và làm rõ dòng tiền để xác định đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Đây được xem là một trong những căn cứ quan trọng phục vụ quá trình mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tang vật của vụ án bị cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã triệu tập hàng chục người có liên quan để làm việc, đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ hình sự 7 đối tượng nhằm điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, nhiều tang vật phục vụ quá trình điều tra cũng đã được thu giữ, bao gồm điện thoại di động, máy tính, các thiết bị điện tử cùng lượng lớn dữ liệu số và tài liệu liên quan đến hoạt động cá cược trực tuyến.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng tập trung làm rõ các mắt xích trong đường dây, truy vết dòng tiền, xác định thêm những người có liên quan cũng như xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.