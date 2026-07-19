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Thông báo quan trọng cho tất cả người dùng VNeID chuẩn bị đi máy bay

| | Xã hội

Công an Đà Nẵng khẳng định, hộ chiếu hiển thị trên ứng dụng VNeID chỉ có giá trị hỗ trợ tra cứu thông tin.

Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra khuyến cáo liên quan VNeID. Theo đó, hiện nay, nhiều công dân đã tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID để thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu thông tin cá nhân. Tuy nhiên, Công an Đà Nẵng khẳng định, hộ chiếu hiển thị trên ứng dụng VNeID chỉ có giá trị hỗ trợ tra cứu thông tin, không thay thế hộ chiếu bản giấy khi thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu, công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng. Trường hợp chỉ mang theo thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID mà không có hộ chiếu bản giấy sẽ không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân vẫn được phép xuất cảnh khi hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, kể cả dưới 6 tháng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ quy định hộ chiếu phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng mới xem xét cho phép nhập cảnh hoặc cấp thị thực. Vì vậy, công dân cần chủ động kiểm tra các quy định về nhập cảnh của quốc gia, vùng lãnh thổ dự định đến trước khi khởi hành.

Để bảo đảm chuyến đi thuận lợi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng khuyến nghị công dân:

Kiểm tra thời hạn hộ chiếu trước khi khởi hành. Luôn mang theo hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

Chủ động tìm hiểu quy định về thời hạn hộ chiếu của quốc gia, vùng lãnh thổ dự định đến.

Tiếp tục sử dụng ứng dụng VNeID để quản lý, tra cứu thông tin cá nhân một cách thuận tiện.

Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và nắm rõ các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh sẽ giúp công dân hạn chế những phát sinh không mong muốn, bảo đảm hành trình diễn ra an toàn, thuận lợi.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

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