Thông tin mới liên quan đến VNeID, tất cả người dùng cần nắm rõ

Ngày 11/7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng số quan trọng, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch hằng ngày.

Với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm", Bộ Công an đã liên tục nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VNeID, mở rộng từ chức năng định danh điện tử, thay thế các loại giấy tờ truyền thống thành hệ sinh thái dịch vụ công số toàn diện.

Trong các phiên bản cập nhật mới nhất, nhiều tính năng mới đã được bổ sung, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Một trong những tiện ích nổi bật là đề nghị cấp và hiển thị Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.

Ngoài ra, VNeID cũng đã triển khai tài khoản định danh điện tử cho công dân dưới 14 tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản định danh cho trẻ, góp phần đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến giáo dục, y tế và nhiều dịch vụ công khác.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, ứng dụng tiếp tục phát huy hiệu quả với Sổ sức khỏe điện tử, cho phép người dân tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, thông tin chuyển tuyến và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử mà không cần mang theo giấy tờ bản cứng.

Đồng thời, VNeID cũng hỗ trợ người dân nhận các khoản chi trả an sinh xã hội như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản ngân hàng liên kết; toàn bộ quá trình chi trả được cập nhật công khai, minh bạch trên ứng dụng.

Bên cạnh đó, VNeID từng bước mở rộng hệ sinh thái số với việc tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin pháp lý về bất động sản của mình, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Nhiều tiện ích khác cũng được bổ sung nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng như đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (đồng thời cho phép hủy hồ sơ trực tuyến khi phát hiện sai sót), thanh toán tiền điện, mua vé máy bay, hiển thị mã QR vé tàu Metro và hỗ trợ các dịch vụ giao thông công cộng.

Để khai thác đầy đủ các tiện ích mới, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến nghị người dân cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất (2.2.9) trên CH Play hoặc App Store.

Cùng với đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản VNeID cho người khác; không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng