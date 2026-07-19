Điều tra số tiền 1,2 tỷ đồng, công an giữ hàng chục điện thoại, bắt Trương Văn Bình SN 1985 và 8 người

Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Trước đó, lợi dụng World Cup 2026 đang diễn ra, 4 đối tượng gồm: Lê Văn Luân (SN 1990; trú tại tổ 01, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Hạnh (SN 1992; trú thôn Ba La, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Công Viễn (SN 1989; trú thôn Nghĩa Dõng, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Hữu Minh (SN 1988; trú tổ 20, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) bàn bạc cùng nhau lập nhiều nhóm zalo nhận cá cược với người đánh bạc.

Nguyễn Hạnh và Lê Văn Luân vào trang đánh bạc kèo nhà cái xem tỉ lệ cá cược rồi bàn nhau nhận các kèo cá cược của người chơi và đưa vào các nhóm Zalo cá cược.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tiến hành xác minh, làm việc với 5 đối tượng đánh bạc với nhóm đối tượng trên gồm: Nguyễn Hoàng Đông (SN 1970; trú tổ 11, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi); Trương Văn Bình (SN 1985; trú xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Sơn (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi); Hoàng Liên Sơn (SN 1982, trú tại thôn Nghĩa Dõng, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi); Ngô Quang Đại (SN 1977, trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hàng chục điện thoại, nhiều tài liệu và xác định số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố đối với các đối tượng Lê Văn Luân, Trần Hữu Minh, Nguyễn Hạnh, Nguyễn Công Viễn và Trương Văn Bình về tội "Tổ chức đánh bạc", Trương Văn Bình về tội "Đánh bạc".

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.