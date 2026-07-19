Điều kiện của nhà giáo được ký hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

1. Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành các hình phạt khác.

Hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc ký kết hợp đồng lao động phải bảo đảmtuân thủ quy định tại Nghị định số 235/2026/NĐ-CP về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận và phù hợp với pháp luật lao động về người lao động cao tuổi.

3. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm; có khả năng ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục hoặc chương trình đào tạo.

4. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm.

Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật lao động và áp dụng chế độ làm việc của nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Cơ sở giáo dục và nhà giáo được chủ động thỏa thuận linh hoạt về hình thức, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; bảo đảm phù hợp với độ tuổi, sức khỏe để phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà giáo và tuân thủ quy định của pháp luật lao động đối với người lao động cao tuổi.

Tiền lương, phụ cấp, quyền và trách nhiệm của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

1. Tiền lương và phụ cấp

a) Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật;

b) Việc chi trả các khoản có tính chất phụ cấp (như thâm niên, ưu đãi nghề hoặc các khoản hỗ trợ đặc thù khác) được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động nhằm ghi nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp của nhà giáo đối với cơ sở giáo dục;

c) Việc khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và tài chính hiện hành.

2. Quyền của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

a) Được thanh toán tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác tương ứng với kết quả, sản phẩm theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật;

b) Được tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm; được đối xử bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp;

c) Được thực hiện các quyền của nhà giáo khi giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật;

d) Được xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các danh hiệu thi đua khác khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục;

đ) Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động; được ưu tiên thỏa thuận về thời gian báo trước và thời điểm chấm dứt hợp đồng phù hợp với kế hoạch giảng dạy, đào tạo của cơ sở giáo dục.

3. Trách nhiệm của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

a) Chỉ ký hợp đồng toàn thời gian với 01 (một) cơ sở giáo dục;

b) Thực hiện đúng định mức, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục; bảo đảm chất lượng chuyên môn và tuân thủ thời gian làm việc, chế độ làm việc, các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục liên quan đến nội dung giảng dạy; chấp hành quy định về đạo đức nghề nghiệp, liêm chính khoa học và quy tắc ứng xử của nhà giáo;

d) Chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy; tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển đội ngũ nhà giáo kế cận theo kế hoạch của cơ sở giáo dục;

đ) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm (nếu có) và các quy định khác của pháp luật về lao động liên quan đến hợp đồng đã giao kết;

e) Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bồi hoàn chi phí (nếu có), xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng nếu vi phạm nghĩa vụ, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật hoặc gây tổn thất về tài sản, uy tín cho cơ sở giáo dục.

Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 1/9/2026.