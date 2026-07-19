Cảnh giác chiêu trò lừa đảo hoàn tiền dịch vụ qua chia sẻ màn hình điện thoại

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Các đối tượng tạo lập hoặc sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú, đặt phòng nghỉ dưỡng với mức giá ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lấy lý do hệ thống gặp sự cố hoặc phòng đã được khách khác đặt trước, rồi đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.

(Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Để tạo lòng tin, các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp ví điện tử, hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng.

Lợi dụng việc chia sẻ màn hình, các đối tượng thu thập thông tin đăng nhập, mã xác thực và các dữ liệu bảo mật, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu bảo mật cho bất kỳ cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng không cài đặt các ứng dụng theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ khi chưa kiểm chứng; đồng thời, cần cảnh giác với các yêu cầu hoàn tiền trực tuyến có dấu hiệu bất thường, bởi các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín không bao giờ yêu cầu khách hàng chia sẻ màn hình điện thoại hoặc cung cấp thông tin bảo mật để thực hiện việc hoàn tiền.

Khi có nhu cầu đặt phòng hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, người dân nên lựa chọn các nền tảng uy tín; kiểm tra kỹ thông tin của đơn vị cung cấp; xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng để không trở thành nạn nhân của tội phạm, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.