Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng 19/7 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 19/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Hiện chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm Big4 duy trì mức 6,8%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến không ghi nhận biến động trong ngày 19/7 khi các ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết. Sau đợt điều chỉnh của Bac A Bank trước đó, mặt bằng lãi suất vẫn duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện thêm ngân hàng tăng hoặc giảm lãi suất.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về lãi suất huy động

Nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục chiếm lĩnh các vị trí cao nhất trên bảng lãi suất huy động.

ACB đang niêm yết mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao nhất trong số các ngân hàng khảo sát. Xếp sau là Saigonbank với 7,2%/năm và Bac A Bank với 7,1%/năm.

Trong khi đó, MBV, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn này.

Ngay phía sau là nhóm LPBank, BVBank, OCB và PGBank với cùng mức 6,9%/năm. Trong đó, LPBank tiếp tục có mức lãi suất 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Big4 tiếp tục duy trì mặt bằng 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank không có sự thay đổi về biểu lãi suất.

Cả bốn ngân hàng cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm.

So với nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất, mức lãi suất của Big4 thấp hơn khoảng 0,2-0,5 điểm phần trăm.

Phần lớn ngân hàng niêm yết trong khoảng 6,5-6,8%/năm

Ngoài Big4, nhiều ngân hàng cũng duy trì lãi suất trong vùng 6,5-6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MSB áp dụng 6,8%/năm; Techcombank niêm yết 6,75%/năm; BaoViet Bank ở mức 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm.

Trong khi đó, SHB áp dụng 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm.

Đây tiếp tục là nhóm có số lượng ngân hàng đông nhất, cho thấy mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện vẫn xoay quanh vùng 6,6-6,8%/năm.

Một số ngân hàng duy trì lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm; Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm; VPBank duy trì 6%/năm.

PVcomBank hiện áp dụng 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm, KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, chỉ 3,7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng hiện vẫn ở mức 3,6 điểm phần trăm, từ 7,3%/năm xuống 3,7%/năm. Dù vậy, phần lớn các ngân hàng vẫn duy trì lãi suất trong khoảng 6,6-6,9%/năm, phản ánh mặt bằng huy động tiếp tục ổn định khi chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 19/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.


Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước bàn việc thay thế thông tư quan trọng bậc nhất ngành ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước bàn việc thay thế thông tư quan trọng bậc nhất ngành ngân hàng Nổi bật

Khoảng 80% nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn

Khoảng 80% nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn Nổi bật

Thái Lan: Tiền mặt gửi ngân hàng trên 5 triệu Baht sẽ phải kê khai bắt buộc

Thái Lan: Tiền mặt gửi ngân hàng trên 5 triệu Baht sẽ phải kê khai bắt buộc

17:34 , 19/07/2026
Tích lũy trong nước không đủ, Chủ tịch Vietcombank đề nghị phát hành trái phiếu quốc tế - Thống đốc nói NHNN đang tính toán và chắc chắn có sự vào cuộc

Tích lũy trong nước không đủ, Chủ tịch Vietcombank đề nghị phát hành trái phiếu quốc tế - Thống đốc nói NHNN đang tính toán và chắc chắn có sự vào cuộc

16:56 , 19/07/2026
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 3.000 người đầu tư tiền số CVX

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 3.000 người đầu tư tiền số CVX

16:12 , 19/07/2026
Giá vàng giảm mạnh, chuyên gia phố Wall dự báo tuần tới gây bất ngờ

Giá vàng giảm mạnh, chuyên gia phố Wall dự báo tuần tới gây bất ngờ

16:10 , 19/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên