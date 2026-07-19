Lãi suất ngân hàng 19/7 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank,...

Lãi suất huy động trực tuyến không ghi nhận biến động trong ngày 19/7 khi các ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết. Sau đợt điều chỉnh của Bac A Bank trước đó, mặt bằng lãi suất vẫn duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện thêm ngân hàng tăng hoặc giảm lãi suất.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu về lãi suất huy động

Nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục chiếm lĩnh các vị trí cao nhất trên bảng lãi suất huy động.

ACB đang niêm yết mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao nhất trong số các ngân hàng khảo sát. Xếp sau là Saigonbank với 7,2%/năm và Bac A Bank với 7,1%/năm.

Trong khi đó, MBV, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn này.

Ngay phía sau là nhóm LPBank, BVBank, OCB và PGBank với cùng mức 6,9%/năm. Trong đó, LPBank tiếp tục có mức lãi suất 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Big4 tiếp tục duy trì mặt bằng 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank không có sự thay đổi về biểu lãi suất.

Cả bốn ngân hàng cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm.

So với nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất, mức lãi suất của Big4 thấp hơn khoảng 0,2-0,5 điểm phần trăm.

Phần lớn ngân hàng niêm yết trong khoảng 6,5-6,8%/năm

Ngoài Big4, nhiều ngân hàng cũng duy trì lãi suất trong vùng 6,5-6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MSB áp dụng 6,8%/năm; Techcombank niêm yết 6,75%/năm; BaoViet Bank ở mức 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm.

Trong khi đó, SHB áp dụng 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm.

Đây tiếp tục là nhóm có số lượng ngân hàng đông nhất, cho thấy mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện vẫn xoay quanh vùng 6,6-6,8%/năm.

Một số ngân hàng duy trì lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm; Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm; VPBank duy trì 6%/năm.

PVcomBank hiện áp dụng 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm, KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, chỉ 3,7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng hiện vẫn ở mức 3,6 điểm phần trăm, từ 7,3%/năm xuống 3,7%/năm. Dù vậy, phần lớn các ngân hàng vẫn duy trì lãi suất trong khoảng 6,6-6,9%/năm, phản ánh mặt bằng huy động tiếp tục ổn định khi chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 19/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.



