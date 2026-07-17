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Lãi suất ngân hàng 17/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 17/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Hiện chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm Big4 vẫn duy trì mức 6,8%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 17/7 cho thấy các ngân hàng tiếp tục giữ nguyên chính sách huy động so với những ngày trước.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

Đây tiếp tục là nhóm có mức lãi suất cao nhất trên thị trường.

ACB dẫn đầu với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, đồng thời niêm yết 7,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng thứ hai với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Bac A Bank duy trì mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, đồng thời áp dụng 7,05%/năm ở các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

Trong khi đó, MBV, VCBNeo và VIB tiếp tục niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Riêng MBV và VCBNeo còn duy trì mức 7%/năm ở cả kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

Như vậy, thị trường hiện có 6 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank, OCB và PGBank với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank nổi bật khi áp dụng 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, trong khi PGBank duy trì mức 6,9%/năm ở cả kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Nhóm ngân hàng duy trì quanh mốc 6,8%/năm

Đây là nhóm có số lượng ngân hàng lớn nhất.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất với 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng được niêm yết ở mức 6,6%/năm , còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng là 4,75%/năm .

MSB cũng áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm và BaoViet Bank ở mức 6,7%/năm .

Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm , SHB niêm yết 6,5%/năm , NCB là 6,4%/năm , còn MB ở mức 6,35%/năm .

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6-6,25%/năm

ABBank và TPBank tiếp tục duy trì mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , trong khi VPBank áp dụng 6%/năm .

Nhóm ngân hàng dưới 6%/năm

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm ; GPBank là 5,55%/năm ; KienlongBank đạt 5,5%/năm .

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát khi niêm yết 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất đối với kỳ hạn 12 tháng hiện vẫn ở mức 3,6 điểm phần trăm . Dù vậy, phần lớn ngân hàng vẫn tập trung trong vùng 6,6-6,9%/năm , cho thấy mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục ổn định và chưa xuất hiện xu hướng điều chỉnh trên diện rộng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 17/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 16/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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