Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm - bà Trần Thị Lâm đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB

Theo thông tin công bố giao dịch từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - HOSE: VBB), bà Trần Thị Lâm đã đăng ký thực hiện giao dịch mua cổ phiếu để phục vụ nhu cầu gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/07/2026 đến ngày 20/08/2026. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trực tiếp trên sàn. Khối lượng mua là 22 triệu cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, bà Lâm sẽ nắm giữ hơn 22,2 triệu cổ phiếu VBB, tương đương với tỷ lệ 1,88% vốn điều lệ tại Vietbank.

Động thái gom thêm cổ phiếu của bà Trần Thị Lâm diễn ra ngay sau cột mốc quan trọng khi gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB chính thức chào sàn HOSE vào ngày 14/07/2026 vừa qua.

Trong 3 phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu VBB diễn biến tích cực khi liên tục giao dịch trong sắc xanh, bất chấp nhiều phiên thị trường ngập trong sắc đỏ. Trong đó, ngày 14/7 ghi nhận mức tăng +2,26% và ngày 15/7 +4,78%. ﻿﻿Đầu giờ sáng ngày 17/7, cổ phiếu VBB tiếp tục tăng +2,07%, dẫn đầu nhóm ngân hàng về mức tăng. Theo đó sau 3 ngày lên sàn HOSE, cổ phiếu VBB đã ghi nhận mức tăng hơn 11%.

Mới đây, Vietbank cũng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tích cực với ﻿lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.