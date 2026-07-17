Dự án cao tốc 96km đặc biệt quan trọng với người dân miền Tây đón tin vui mới

Ngày 16/7/2026, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) và liên danh 6 ngân hàng gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, TPBank đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn với tổng hạn mức gần 27.094 tỷ đồng để tài trợ Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, được khởi công vào tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. Thực tế vận hành cho thấy lưu lượng phương tiện trên toàn tuyến tăng nhanh, có thời điểm vượt 60.000 lượt xe mỗi ngày, cao hơn đáng kể so với quy mô thiết kế ban đầu.

Việc đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm giảm ùn tắc giao thông; đồng thời, cùng với các dự án giao thông đang được khai thác và triển khai trong khu vực, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải từ các tỉnh miền Tây đến TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương trên cả nước; tạo dư địa và động lực mở rộng không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Khi tuyến cao tốc huyết mạch được mở rộng hoàn chỉnh, thời gian vận chuyển nông sản, thủy sản từ khu vực miền Tây đến trung tâm kinh tế TP. Hồ Chí Minh và các cảng biển xuất khẩu sẽ được rút ngắn đáng kể, qua đó giảm chi phí logistics và hạn chế tổn thất sau thu hoạch cho người dân.