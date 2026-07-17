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Thay đổi lớn trong giao dịch chuyển khoản ngân hàng: Người dùng có thể hủy lệnh trong thời gian chờ

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển khoản trực tuyến.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức giao dịch thời gian chờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Đây là giải pháp nhằm giúp khách hàng có thêm thời gian phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo, gian lận trước khi tiền được chuyển đi.

Theo hướng dẫn của NHNN, cơ chế "thời gian chờ" sẽ áp dụng với các giao dịch chuyển tiền trong nước thực hiện qua kênh trực tuyến có giá trị từ mức hạn mức mà khách hàng đã đăng ký trở lên và được chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đó từ chính khách hàng trong vòng 01 năm liền kề trước thời điểm thực hiện giao dịch .

Nói một cách đơn giản, nếu khách hàng muốn chuyển một khoản tiền lớn đến một tài khoản mới hoặc ít giao dịch trước đó, hệ thống sẽ không thực hiện ngay mà sẽ giữ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc đổi ý, khách hàng có thể yêu cầu dừng giao dịch trước khi tiền được chuyển đi.

Khách hàng được quyền chủ động lựa chọn mức hạn mức áp dụng cơ chế này cũng như thời gian chờ , nhưng thời gian tối thiểu phải là 24 giờ . Nếu không đăng ký, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng/giao dịch cùng thời gian chờ ít nhất 24 giờ .

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng xây dựng quy trình để khách hàng đăng ký hoặc thay đổi hạn mức, thời gian chờ. Mỗi lần đăng ký hoặc điều chỉnh đều phải được xác thực theo quy định về an toàn giao dịch điện tử, có thể thông qua xác minh thông tin khách hàng hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Trong trường hợp giao dịch đang ở trạng thái chờ và khách hàng nghi ngờ mình bị lừa đảo hoặc không còn nhu cầu chuyển tiền, ngân hàng phải hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu dừng giao dịch sau khi hoàn tất các bước xác minh cần thiết.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải công khai đầy đủ điều kiện áp dụng dịch vụ, bao gồm đối tượng, phạm vi, hạn mức cũng như quyền và trách nhiệm của các bên để khách hàng có thể chủ động lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu của mình

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Mạnh Đức

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