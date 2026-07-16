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Lãi suất ngân hàng 16/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 16/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Mức cao nhất vẫn là 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

Thị trường lãi suất huy động trực tuyến ngày 16/7 không ghi nhận thêm sự điều chỉnh mới. Các ngân hàng tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất, khiến mặt bằng huy động duy trì trạng thái ổn định.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu với lãi suất từ 7%/năm

ACB tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này đồng thời niêm yết 7,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Đứng thứ hai là Saigonbank với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank tiếp tục duy trì mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng sau đợt điều chỉnh gần đây. Ở các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, ngân hàng này áp dụng mức 7,05%/năm , còn kỳ hạn 18 tháng là 6,95%/năm .

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và VIB vẫn niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo tiếp tục áp dụng mức 7%/năm đồng đều ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

Như vậy, thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Ngay sau nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank, OCB và PGBank với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank tiếp tục có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm , trong khi PGBank duy trì 6,9%/năm ở cả kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Nhóm ngân hàng duy trì mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động trực tuyến.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm ; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm ; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đều ở mức 6,8%/năm .

MSB cũng tiếp tục niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện áp dụng mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm ; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm ; SHB là 6,5%/năm ; NCB là 6,4%/năm ; MB áp dụng 6,35%/năm .

ABBank và TPBank cùng duy trì mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VPBank áp dụng 6%/năm .

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm ; GPBank là 5,55%/năm ; KienlongBank là 5,5%/năm .

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng hiện vẫn ở mức 3,6 điểm phần trăm, từ 7,3%/năm xuống 3,7%/năm . Trong khi đó, mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường vẫn tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm, phản ánh xu hướng các ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách huy động vốn ổn định.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 16/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 15/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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