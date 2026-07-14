HDBank công bố thông tin lãi suất cho vay

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) mới đây đã công bố mức lãi suất cho vay bình quân bằng VND áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông báo, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay ngắn hạn là 8,5%/năm, trong khi lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay trung và dài hạn ở mức 10,4%/năm.

HDBank đồng thời cho biết chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay bình quân là 3,2%.

Việc công bố lãi suất cho vay bình quân được thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng tính minh bạch trên thị trường, giúp khách hàng có thêm cơ sở tham khảo khi tiếp cận vốn tín dụng.

Mức lãi suất trên là lãi suất cho vay bình quân phổ biến áp dụng đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Trên thực tế, lãi suất cụ thể của từng khoản vay có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích vay vốn, thời hạn vay, tài sản bảo đảm, mức độ tín nhiệm của khách hàng cũng như chính sách tín dụng của ngân hàng trong từng thời kỳ.