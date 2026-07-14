Đầu tư bài bản từ số vốn vừa phải, chủ động xây dựng tương lai vững vàng

Đây cũng là lý do các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đang trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng, khi vừa mở ra cơ hội đầu tư theo chiến lược, vừa tạo lớp bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Khi đầu tư không còn là "cuộc chơi" của người nhiều vốn

Anh Hoàng Quân (38 tuổi, TP.HCM), chủ một cửa hàng nội thất, cho biết sau nhiều năm duy trì thói quen tích lũy và tìm hiểu một số kênh đầu tư, anh nhận ra điều mình cần không chỉ là cơ hội gia tăng giá trị tài sản mà còn là một kế hoạch phù hợp với quỹ thời gian và mục tiêu dài hạn của bản thân.

"Tôi vẫn duy trì tiền gửi để đảm bảo sự ổn định. Nhưng với khoản tiền dành cho những mục tiêu trong tương lai, tôi mong muốn có thêm một giải pháp giúp tài sản có khả năng tăng trưởng mà không phải dành quá nhiều thời gian nghiên cứu thị trường. Quan trọng hơn, kế hoạch đó cũng cần mang lại sự yên tâm cho gia đình", anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh cũng phản ánh xu hướng của nhiều khách hàng hiện nay. Khi thị trường tài chính ngày càng đa dạng, nhu cầu đầu tư không còn giới hạn ở những người có nguồn vốn lớn hay nhiều kinh nghiệm. Thay vào đó, nhiều người lựa chọn bắt đầu từ mức vốn phù hợp với khả năng của mình, đồng thời ưu tiên những giải pháp được quản lý chuyên nghiệp, linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn để đồng hành cùng mục tiêu tài sản trong tương lai.

Bảo vệ vững vàng, đầu tư linh hoạt trong cùng một kế hoạch

Đáp ứng nhu cầu xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, SACOMBANK đang phân phối gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An Tâm Đầu Tư của Dai-ichi Life Việt Nam - giải pháp kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư trong cùng một hợp đồng.

Điều khác biệt của An Tâm Đầu Tư không nằm ở việc khách hàng được bảo vệ, mà ở việc khách hàng được quyền lựa chọn cách mình muốn được bảo vệ. Với cùng một mức phí, người tham gia có thể ưu tiên gia tăng số tiền bảo hiểm, cân bằng giữa bảo vệ và đầu tư hoặc tối ưu giá trị tích lũy theo mục tiêu tài chính của riêng mình.

Trước hết, An Tâm Đầu Tư sẽ là "lá chắn" cho người tham gia và gia đình với các quyền lợi bảo hiểm được thiết kế linh hoạt. Theo đó, khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm theo quy định, khách hàng sẽ được chi trả số tiền bảo hiểm cùng giá trị quỹ. Sản phẩm còn bổ sung khoản chi trả trong trường hợp tử vong do tai nạn, hỗ trợ ứng trước chi phí hậu sự và bảo vệ thêm một người thân mà không phát sinh thêm phí.

Song song với nền tảng bảo vệ, An Tâm Đầu Tư giúp khách hàng chủ động xây dựng chiến lược đầu tư ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm thông qua 5 quỹ đầu tư được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia với các mục tiêu tăng trưởng khác nhau. Người ưu tiên an toàn có thể lựa chọn các quỹ thiên về trái phiếu và tiền gửi, trong khi những khách hàng kỳ vọng tăng trưởng dài hạn có thể phân bổ vào các quỹ cổ phiếu hoặc kết hợp nhiều quỹ để phù hợp với mục tiêu của mình, đồng thời linh hoạt thay đổi tỷ lệ đầu tư, chuyển đổi quỹ hoặc đầu tư thêm khi điều kiện tài chính và nhu cầu thay đổi giúp kế hoạch tài chính luôn thích ứng với từng giai đoạn của cuộc sống.

Trong quá trình tham gia, khách hàng còn được chủ động đầu tư thêm với số tiền tối đa bằng 5 lần phí bảo hiểm cơ bản mỗi năm, đồng thời hưởng các khoản Thưởng Đồng hành và Thưởng Gắn bó dài lâu nếu duy trì hợp đồng theo quy định. Điều này giúp khách hàng linh hoạt gia tăng giá trị tài sản mà vẫn kiên trì với mục tiêu tài chính dài hạn.

Chẳng hạn, một khách hàng 30 tuổi tham gia An Tâm Đầu Tư với tổng mức phí dự kiến 40 triệu đồng mỗi năm (gồm 30 triệu đồng phí bảo hiểm cơ bản và 10 triệu đồng phí đầu tư thêm), khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa hai kế hoạch tài chính. Người ưu tiên bảo vệ có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm 3,9 tỷ đồng, trong khi người muốn dành nhiều nguồn lực hơn cho mục tiêu đầu tư có thể lựa chọn mức bảo vệ 1,65 tỷ đồng. Dù theo phương án nào, khách hàng vẫn sở hữu một giải pháp bảo vệ lâu dài, vừa từng bước phát triển nguồn vốn thông qua các quỹ đầu tư, chủ động phân bổ tỷ lệ đầu tư giữa các quỹ, điều chỉnh danh mục khi nhu cầu thay đổi và từng bước hình thành giá trị tài sản theo mục tiêu dài hạn. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn xây dựng kế hoạch đầu tư bài bản nhưng vẫn đảm bảo nền tảng bảo vệ cho bản thân và gia đình.

Với sự đồng hành của SACOMBANK và gói sản phẩm An Tâm Đầu Tư của Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng có thể bắt đầu hành trình tài chính của mình từ nguồn vốn phù hợp, linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn và vẫn duy trì lớp bảo vệ cần thiết trước những biến động trong cuộc sống. Đây không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là cách để mỗi người từng bước xây dựng một hành trình "Vững vàng sống AN" – chủ động hơn với tương lai và an tâm hơn trong hiện tại.

Gia tăng an tâm trên hành trình "Vững vàng sống AN"

Trong suốt quý 3/2026, SACOMBANK triển khai chương trình ưu đãi dành cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam được phân phối qua Ngân hàng nhằm gia tăng quyền lợi và sự an tâm trên hành trình "Vững vàng sống AN".

Theo đó, khách hàng tham gia mới các sản phẩm An Tâm Đầu Tư hoặc An Tâm Hạnh Phúc với phí bảo hiểm năm đầu từ 15 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn tiền từ 5% đến 20% tùy theo từng mức phí. Đồng thời, các hợp đồng tiếp tục duy trì đóng phí năm thứ hai cũng được hoàn tiền 5%, thêm động lực cho khách hàng kiên trì thực hiện kế hoạch tài chính dài hạn. Đặc biệt, với sản phẩm An Tâm Vững Bước lựa chọn phương thức đóng phí 2 năm, khách hàng có thể nhận ưu đãi hoàn tiền lên đến 30% phí bảo hiểm, mang lại lợi ích hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu tham gia.