Techcombank lập kỷ lục 4 năm liên tiếp được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" bởi FinanceAsia

FinanceAsia Awards là giải thưởng thường niên uy tín trong khu vực. Quy trình thẩm định dựa trên các thuật toán dữ liệu khắt khe và hội đồng giám khảo là các chuyên gia kinh tế độc lập hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2026, FinanceAsia ghi nhận hàng trăm hồ sơ tham gia tranh giải từ các tổ chức tài chính và ngân hàng quy mô lớn tại châu Á.

Riêng với hạng mục "Best Domestic Bank" (Ngân hàng tốt nhất), Hội đồng giám khảo chỉ chọn và vinh danh một đại diện xuất sắc nhất cho mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Techcombank vượt qua hàng loạt định chế tài chính lớn để giành ngôi vị duy nhất này trong suốt 4 năm liên tiếp, minh chứng cho năng lực vận hành bền vững và khả năng tăng trưởng vượt trội, giúp ngân hàng chủ động thích ứng hiệu quả trước các biến động chu kỳ kinh tế.

Với kết quả này, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế đại diện cho các ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam, đứng cùng các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn trong khu vực như DBS Bank (Singapore), Kasikornbank (Thái Lan) và CTBC Bank (Đài Loan, Trung Quốc).

"Best Domestic Bank" (Ngân hàng tốt nhất) được FinanceAsia lựa chọn và và vinh danh cho một đại diện xuất sắc nhất tại mỗi quốc gia. Ảnh Techcombank

Hội đồng giám khảo nhận định, giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận đối với kết quả mang tính cột mốc trong chiến lược chuyển đổi 5 năm (2021–2025) của Techcombank dựa trên ba trụ cột: Số hóa, Dữ liệu và Nhân tài. Khoản đầu tư hơn 500 triệu USD cho hạ tầng công nghệ đã góp phần xây dựng một trong những nền tảng ngân hàng số tiên tiến hàng đầu Đông Nam Á.

Năng lực tài chính và quy mô vận hành của Techcombank được thể hiện rõ nét qua các chỉ số kinh doanh ấn tượng tính đến cuối năm 2025. Về mặt hiệu quả và an toàn, ngân hàng ghi nhận tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt mức 2,4%, đồng thời duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 14,6%, vượt xa các yêu cầu mang tính quy định. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong năm đạt 53,4 nghìn tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), tăng 13,6% so với cùng kỳ, đóng góp vào quy mô lợi nhuận trước thuế 32,5 nghìn tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 18,2%. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản được kiểm soát ổn định với tỷ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ở mức 1,13%.

Tại Việt Nam, Techcombank vượt qua hàng loạt định chế tài chính lớn, tiếp tục giành ngôi vị Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2026. Ảnh Techcombank

Song song với các chỉ số tài chính, vị thế của Techcombank tiếp tục được củng cố khi quy mô khách hàng đạt xấp xỉ 18 triệu người dùng, tăng thêm 2,7 triệu khách hàng mới trong năm 2025. Sự gia tăng này giúp ngân hàng duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) "top" cao nhất hệ thống, ở mức 40,4%, đồng thời tiếp tục giữ vị trí thuận lợi trong các mảng cấu phần thanh toán số, giá trị giao dịch thẻ và nguồn thu từ phí dịch vụ.

Ông Alex Macaire - Giám đốc Tài chính Tập đoàn, Khối Tài chính và Kế hoạch Techcombank chia sẻ tại Lễ vinh danh "Việc giữ vững danh hiệu 'Best Domestic Bank' bởi FinanceAsia trong 4 năm liên tiếp là minh chứng cho năng lực nội tại mạnh mẽ, khép lại chu kỳ 5 năm dịch chuyển thành công của Techcombank từ một ngân hàng tư nhân hàng đầu thành hạt nhân của một hệ sinh thái tài chính tích hợp toàn diện, bao gồm ngân hàng, quản lý gia sản, thị trường vốn và bảo hiểm. Thành quả tăng trưởng đột phá với hơn 18 triệu khách hàng và 42% tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên chính là đà tăng trưởng vượt trội để chúng tôi bước vào chiến lược 5 năm mới, tăng tốc trở thành định chế tài chính vận hành trên nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI)."

Đại diện Techcombank - Ông Alex Macaire - Giám đốc Tài chính Tập đoàn, Khối Tài chính và Kế hoạch Techcombank vinh dự là đại diện nhận giải thưởng do FinanceAsia trao tặng. Ảnh Techcombank

Năng lực cạnh tranh cốt lõi giúp Techcombank vượt trội so với các ngân hàng nội địa khác chính là hệ thống "Data Brain" (Bộ não dữ liệu) trên nền tảng điện toán đám mây, có khả năng xử lý tới 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày và phân tích hơn 12.000 thuộc tính khách hàng. Việc triển khai thành công hơn 100 mô hình AI và học máy vào hệ thống vận hành đã giúp Techcombank cá nhân hóa trải nghiệm ở quy mô cực lớn.

Techcombank cũng là định chế tài chính đầu tiên tại Việt Nam vận hành thành công mô hình chi nhánh hoàn toàn không giấy tờ (paperless) và phát triển chương trình thẻ sinh thái EcoCard giúp cắt giảm hơn 275 tấn carbon. Những đổi mới này đưa tỷ lệ giao dịch xử lý qua kênh số của ngân hàng chạm mức 91% với 13 triệu người dùng ứng dụng di động thường xuyên.

Sự bứt phá mạnh mẽ của hệ sinh thái tài chính tích hợp toàn diện – bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán (TCBS đã IPO thành công), Quản lý quỹ và Bảo hiểm (Techcom Life, Techcom Insurance), kết hợp cùng 38% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam – đã nâng tầm vóc Techcombank vượt ra khỏi định nghĩa một ngân hàng thương mại thông thường, khẳng định vị thế Doanh nghiệp Quốc gia tạo động lực và góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam cất cánh bền vững trong kỷ nguyên số.