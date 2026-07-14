Khởi tố 31 bị can, thu 1.239 viên kim cương: Hé lộ thủ đoạn buôn lậu tinh vi của loạt chủ tiệm vàng

Thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 14/7/2026 cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan. Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1239 viên kim cương

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng Chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Các đối tượng bị bắt trước đó - Ảnh: Công an TP HCM

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.