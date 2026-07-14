Cổ phiếu Vietbank chính thức niêm yết trên HOSE

Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình gần 20 năm phát triển của Vietbank, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới với các tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và năng lực cạnh tranh trên thị trường vốn.

Ngay trong ngày chào sàn, giá tham chiếu của cổ phiếu VBB là 13.300 đồng/cổ phiếu với biên độ giao dịch là +/- 20% so với giá tham chiếu. Với gần 1,08 tỷ cổ phiếu niêm yết, giá trị vốn hóa tương đương khi niêm yết khoảng 14.400 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/6/2026, cổ phiếu VBB đã hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để chuyển sang niêm yết trên HOSE. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM, cổ phiếu VBB đạt mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm 2026 và tăng 58% so với vùng đáy giữa tháng 3. Thanh khoản bình quân đạt trên 100.000 cổ phiếu mỗi phiên, cho thấy sự quan tâm tích cực của thị trường đối với cổ phiếu Vietbank.

Toàn cảnh Lễ trao quyết định niêm yết và Chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Vietbank

Việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE khẳng định những bước tiến của Vietbank trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường minh bạch thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, gia tăng thanh khoản cổ phiếu và nâng cao năng lực huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Ông Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch HĐQT Vietbank nhận quyết định niêm yết từ ông Trịnh Sơn Hồng – Quyền Chủ tịch Sở GDCK TP.HCM

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietbank cùng đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thực hiện nghi thức đánh cồng

Ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank chia sẻ: “Việc cổ phiếu VBB chính thức giao dịch trên HOSE là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Vietbank. Đây không chỉ là niềm tự hào của cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên, mà còn khẳng định cam kết của Vietbank trong việc nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch hoạt động và phát triển bền vững theo các chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.”

Song song với việc niêm yết trên HOSE, Vietbank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua. Việc tăng vốn sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính, nâng cao hệ số an toàn vốn, mở rộng quy mô hoạt động và tạo nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Khoảnh khắc cổ phiếu VBB chính thức chào sàn ngày 14/7/2026

Bên cạnh đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm; tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 23,6%; tổng huy động vốn tăng 23,9%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng.

Dù thị trường còn nhiều thách thức, đây cũng sẽ là thời điểm để Vietbank tạo đà tăng trưởng và bứt phá. Với nền tảng vững chắc, chiến lược rõ ràng và sự đồng lòng trong toàn hệ thống, Vietbank tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra và tiến gần hơn đến tầm nhìn dài hạn.