Thống đốc Phạm Đức Ấn: Bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trình bày Tờ trình tại Phiên họp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nêu rõ, dự luật tập trung sửa đổi các nội dung để kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, đảm bảo phù hợp với quá trình sắp xếp bộ máy tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và của Ngân hàng Nhà nước để xử lý các vấn đề cấp bách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở để khơi thông nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và kịp thời xử lý những thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính về phòng, chống rửa tiền (FATF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cũng như phục vụ cho kỳ đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền tiếp theo tại Việt Nam.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, sửa đổi, bổ sung của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung quy định về trạng thái đầu tư của Việt Nam, đầu tư quốc tế của Việt Nam nhằm tạo cơ sở để Ngân hàng Nhà nước thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ thành viên của tổ chức tiền tệ quốc tế và số liệu này cũng góp phần quan trọng để Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan quản lý thực hiện công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm khắc phục thiếu hụt trong công tác phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của FATF và APG; bổ sung đối tượng báo cáo, trách nhiệm của công tác phòng, chống rửa tiền liên quan đến lĩnh vực tài sản mã hóa.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng lần này tập trung bổ sung nội dung “đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”.

Thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết xây dựng Luật. So với thời điểm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình lập pháp năm 2026, phạm vi dự án Luật được mở rộng thêm 07 nội dung. Đa số ý kiến tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như đề xuất của Chính phủ, có ý kiến đề nghị rà soát toàn diện hơn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật này để xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ.

Hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định. Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, quan điểm của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; đồng thời, cần đánh giá kỹ lưỡng các nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung nội dung theo từng Luật cụ thể, thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ các khái niệm như: “trạng thái đầu tư quốc tế”, “chủ sở hữu hưởng lợi”, “quyền kiểm soát trên thực tế”, “thực sự chi phối”, “hưởng lợi từ giao dịch”…

Đồng thời, thẩm tra sơ bộ nêu rõ cần rà soát các quy định, đánh giá đầy đủ tác động một số quy định mới trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; rà soát quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong hoạt động phòng chống rửa tiền, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, nhất là giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ có cơ quan thanh tra chuyên ngành trong sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền…

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam﻿